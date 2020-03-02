Первые случаи заражения коронавирусом подтвердили еще в двух странах

Иллюстративное фото (freepik)

Заражения коронавирусом подтвердили в Латвии и Сенегале

Первые случаи заражения новым коронавирусом COVID-19 подтвердили еще в двух странах - Латвии и Сенегале. Об этом сообщает РБК-Украина.

Как сообщили в Министерстве здравоохранения Латвии, в стране был подтвержден первый случай новой коронавирусной болезни. Однако подробная информация о коронавирусе в Латвии появятся после пресс-конференции представителей ведомство.

В свою очередь, издание Le Quotidien сообщает, что в Сенегале также зафиксировали первый случай заражения коронавирусом. Отмечается, что вирус был подтвержден у 54-летнего мужчины, который недавно вернулся из Франции.

Напомним, 2 марта Саудовская Аравия подтвердила первый случай заражения коронавирусом на территории страны. Коронавирус обнаружили у гражданина, который прибыл в Саудовскую Аравию из Ирана.

Кроме того, заболевание коронавирусом COVID-19 подтвердили у сотрудника иранского подразделения Всемирной организации здравоохранения.

Добавим, что в Иордании подтвердили первый случай заражения коронавирусом в стране. Пациент недавно вернулся из Италии.