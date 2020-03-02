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Коронавирус зафиксировали еще в одной стране

Новости » В мире     02.03.2020 - 18:37
Коронавирус зафиксировали еще в одной стране
Иллюстративное фото (adevarul.ro)

Инфекцию обнаружили у гражданина Саудовской Аравии

Саудовская Аравия подтвердила первый случай заражения китайским коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию Министерства здравоохранения страны в Twitter.

Сообщается, что коронавирус обнаружили у гражданина, который прибыл в Саудовскую Аравию из Ирана через контрольно-пропускной пункт в Бахрейне. При этом зараженный не сообщил, что ранее посещал Иран.Коронавирус зафиксировали еще в одной стране

В Министерстве здравоохранения заверили, что контролируют ситуацию. Инфицированный гражданин изолирован.

Напомним, заболевание коронавирусом COVID-19 подтвердили у сотрудника иранского подразделения Всемирной организации здравоохранения.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Иране от коронавируса умер первый чиновник - член совещательного органа при высшем руководителе Ирана (Совет целесообразности) Мохаммад Мирмохаммади. По данным Всемирной организации здравоохранения, коронавирусом в Иране заразилось более 1500 человек, 54 скончались.

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