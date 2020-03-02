Коронавирус зафиксировали еще в одной стране

Иллюстративное фото (adevarul.ro)

Инфекцию обнаружили у гражданина Саудовской Аравии

Саудовская Аравия подтвердила первый случай заражения китайским коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию Министерства здравоохранения страны в Twitter.

Сообщается, что коронавирус обнаружили у гражданина, который прибыл в Саудовскую Аравию из Ирана через контрольно-пропускной пункт в Бахрейне. При этом зараженный не сообщил, что ранее посещал Иран.

В Министерстве здравоохранения заверили, что контролируют ситуацию. Инфицированный гражданин изолирован.

Напомним, заболевание коронавирусом COVID-19 подтвердили у сотрудника иранского подразделения Всемирной организации здравоохранения.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Иране от коронавируса умер первый чиновник - член совещательного органа при высшем руководителе Ирана (Совет целесообразности) Мохаммад Мирмохаммади. По данным Всемирной организации здравоохранения, коронавирусом в Иране заразилось более 1500 человек, 54 скончались.