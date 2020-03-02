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Первый случай заражения коронавирусом подтвердили еще в одной стране

Новости » Происшествия     02.03.2020 - 15:29
Первый случай заражения коронавирусом подтвердили еще в одной стране
Иллюстративное фото (freepik)

Заболевший прибыл из Италии две недели назад

В Иордании зафиксировали первый случай заражения коронавирусом COVID-2019. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информагенство Petra.

Сообщается, что пациент был помещен на карантин несколько дней назад. Также в Министерстве здравоохранения добавили, что заболевший прибыл в Иорданию из Италии две недели назад.

Напомним, в компании Amazon сообщили, что двое их сотрудников из итальянского офиса в Милане заразились коронавирусом. При этом в компании добавили, что сейчас они находятся на карантине.

Кроме того, в Российской Федерации выявили еще один случай заражения коронавирусом у мужчины, который недавно вернулся из Италии. Сейчас пациент находится на карантине в инфекционной больнице. Его состояние оценивается как удовлетворительное, заболевание протекает в легкой форме.

Добавим, что Евросоюз повысил угрозу заражения коронавирусом с умеренного уровня до высокого. Также в Брюсселе приняли решение создать группу реагирования Corona, которая сосредоточится на борьбе с вирусом.

Также два первых случая заражения коронавирусом зафиксировали в Португалии.

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