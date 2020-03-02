ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Венеціанська комісія скасувала пленарне засідання через коронавірус

Новини » Політика     02.03.2020 - 22:09
Венеціанська комісія скасувала пленарне засідання через коронавірус
Фото: засідання Венеціанської комісії (coe.int)

Засідання Венеціанської комісії повинно було відбутися 20 і 21 березня

Конституційно-правовий експертний орган Ради Європи - Венеціанська комісія скасувала пленарне засідання через поширення коронавірусу в Італії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Венеціанської комісії у Twitter.

При цьому наголошується, що всі термінові документи будуть затверджуватися в письмовому вигляді.

"З-за поширення коронавіруса на півночі Італії розширене бюро Венеціанської комісії прийняло рішення не проводити пленарне засідання або інші звичайні засідання у Венеції, а замість цього найбільш термінові думки, запитані державами, і несуперечливі тексти будуть затверджуватися у письмовій формі", - йдеться в повідомленні.

Засідання Венеціанської комісії повинно було відбутися 20 і 21 березня.

Венеціанська комісія скасувала пленарне засідання через коронавірус

Нагадаємо, в Італії від коронавіруса COVID-19 померло 52 людини. За словами голови служби цивільної оборони Анджело Бореллі, станом на 2 березня в Італії налічується 1835 осіб, у яких діагностували коронавірус. Це на 258 більше, ніж 1 березня.

Крім того, 3 березня ще вісім країн заявили про перші випадки інфікування коронавірусом COVID-19: Саудівська Аравія, Туніс, Латвія, Сенегал, Йорданія, Індонезія і Португалія. Всього інфекція поширилася на 67 країн.

Держспоживслужба заборонила ввезення до України тварин з Китаю В Італії різко зросла кількість загиблих від коронавірусу
Новини України Венецианская комиссияКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся