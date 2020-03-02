Венеціанська комісія скасувала пленарне засідання через коронавірус

Фото: засідання Венеціанської комісії (coe.int)

Засідання Венеціанської комісії повинно було відбутися 20 і 21 березня

Конституційно-правовий експертний орган Ради Європи - Венеціанська комісія скасувала пленарне засідання через поширення коронавірусу в Італії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Венеціанської комісії у Twitter.

При цьому наголошується, що всі термінові документи будуть затверджуватися в письмовому вигляді.

"З-за поширення коронавіруса на півночі Італії розширене бюро Венеціанської комісії прийняло рішення не проводити пленарне засідання або інші звичайні засідання у Венеції, а замість цього найбільш термінові думки, запитані державами, і несуперечливі тексти будуть затверджуватися у письмовій формі", - йдеться в повідомленні.

Засідання Венеціанської комісії повинно було відбутися 20 і 21 березня.

Нагадаємо, в Італії від коронавіруса COVID-19 померло 52 людини. За словами голови служби цивільної оборони Анджело Бореллі, станом на 2 березня в Італії налічується 1835 осіб, у яких діагностували коронавірус. Це на 258 більше, ніж 1 березня.

Крім того, 3 березня ще вісім країн заявили про перші випадки інфікування коронавірусом COVID-19: Саудівська Аравія, Туніс, Латвія, Сенегал, Йорданія, Індонезія і Португалія. Всього інфекція поширилася на 67 країн.