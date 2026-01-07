"Венесуельський сценарій" з Кадировим може змусити Путіна задуматися, - Зеленський

"У них є інструменти. Вони вміють. І коли вони дуже хочуть, вони можуть знайти. Головне, щоб Україна була для них пріоритетом. Знайти інструменти, тиснути на Росію", - заявив президент.

Він навів приклад з президентом Венесуели Ніколасом Мадуро.

"От, будь ласка, ось вам приклад з Мадуро. Так, провели операцію. Результат всі бачили, весь світ. Швидко це зробили. Ну, нехай вони зроблять якусь операцію з цим, як його, з Кадирова з цим вбивцею. Може тоді Путін (російський диктатор Володимир Путін - ред.) побачить це і задумається", - сказав Зеленський.