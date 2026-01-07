"Венесуэльский сценарий" с Кадыровым может заставить Путина задуматься, - Зеленский

"У них есть инструменты. Они умеют. И когда они очень хотят, они могут найти. Главное, чтобы Украина была для них приоритетом. Найти инструменты, давить на Россию", - заявил президент.

Он привел пример с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.

"Вот, пожалуйста, вот вам пример с Мадуро. Да, провели операцию. Результат все видели, весь мир. Быстро это сделали. Ну, пусть они сделают какую-то операцию с этим, как его, с Кадыровым с этим убийцей. Может тогда Путин (российский диктатор Владимир Путин - ред.) увидит это и задумается", - сказал Зеленский.