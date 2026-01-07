"Венесуэльский сценарий" с Кадыровым может заставить Путина задуматься, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский считает, что США должны сильнее давить на РФ, чтобы та прекратила войну. А лидера Чечни Рамзана Кадырова может постичь судьба венесуэльского диктатора Николаса Мадуро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского во время общения с журналистами.
"У них есть инструменты. Они умеют. И когда они очень хотят, они могут найти. Главное, чтобы Украина была для них приоритетом. Найти инструменты, давить на Россию", - заявил президент.
Он привел пример с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.
"Вот, пожалуйста, вот вам пример с Мадуро. Да, провели операцию. Результат все видели, весь мир. Быстро это сделали. Ну, пусть они сделают какую-то операцию с этим, как его, с Кадыровым с этим убийцей. Может тогда Путин (российский диктатор Владимир Путин - ред.) увидит это и задумается", - сказал Зеленский.
Напомним, 3 января США провели масштабную спецоперацию в Венесуэле, в ходе которой был задержан диктатор страны Николас Мадуро. Американские военные вывезли его в США вместе с женой Силией Флорес.
Президент США Дональд Трамп публично похвастался операцией, назвав американскую армию "самой мощной и самой совершенной в мире".
Как пишет The Washington Post, во время захвата Мадуро не менее 75 человек погибли от авиационных ударов и стрелковых боев в Каракасе. Ни одного американца среди них нет.