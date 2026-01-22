ua en ru
У Венесуелі звільнили трьох українців, вони вже їдуть додому, - Сибіга

Україна, Венесуела, Четвер 22 січня 2026 09:38
У Венесуелі звільнили трьох українців, вони вже їдуть додому, - Сибіга Фото: міністр закордонних справ України Андрій Сибіга (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Антон Корж

Україна змогла звільнити трьох своїх громадян, яких незаконно утримували у Венесуелі. Зараз звільнені українці вже перебувають на шляху додому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра закордонних справ України Андрія Сибіги.

"Звільнено трьох громадян України, яких незаконно утримували у Венесуелі. Наразі вони в безпеці та вже в дорозі до своїх рідних. Це стало можливим завдяки скоординованим зусиллям українських дипломатів та підтримці США і європейських партнерів", - написав він.

Сибіга подякував усім, хто посприяв звільненню українських громадян, та нагадав, що пріоритетом Міністерства закордонних справ України залишається захист та підтримка українських громадян, де б вони не перебували. Також міністр опублікував фото звільнених.

У Венесуелі звільнили трьох українців, вони вже їдуть додому, - СибігаФото: Андрій Сибіга / Twitter (X)

Нагадаємо, 3 січня США здійснили масштабну спецоперацію в Венесуелі, завдавши авіаударів по столиці Каракас. Метою операції стало затримання диктатора Венесуели Ніколаса Мадуро, якого військові США вивезли до Америки разом з його дружиною - Сілією Флорес.

РБК-Україна раніше писало, що судовий процес у справі Мадуро у США розпочнеться не раніше 2027 року. Поки що суд лише встановлює графік обміну доказами та проводить підготовчі процедури. Під час першого засідання, 5 січня 2026 року, Мадуро і його дружина Сілія Флорес заявили про свою невинність у суді Нью-Йорка. Слухання тривало близько 30 хвилин, а наступне відбудеться 17 березня.

Тим часом після усунення Мадуро владу в Венесуелі перебрала віцепрезидент Делсі Родрігес, яка попри агресивну риторику все ж таки уклала з США низку домовленостей. Серед цих домовленостей було звільнення політичних в'язнів та іноземних громадян, незаконно затриманих режимом Мадуро.

Україна Венесуела МЗС України Андрій Сибіга
