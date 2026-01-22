У Венесуелі звільнили трьох українців, вони вже їдуть додому, - Сибіга

Україна змогла звільнити трьох своїх громадян, яких незаконно утримували у Венесуелі. Зараз звільнені українці вже перебувають на шляху додому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра закордонних справ України Андрія Сибіги.