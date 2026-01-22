ua en ru
В Венесуэле освободили трех украинцев, они уже едут домой, - Сибига

Украина, Венесуэла, Четверг 22 января 2026 09:38
В Венесуэле освободили трех украинцев, они уже едут домой, - Сибига Фото: министр иностранных дел Украины Андрей Сибига (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Антон Корж

Украина смогла освободить трех своих граждан, которых незаконно удерживали в Венесуэле. Сейчас освобожденные украинцы уже находятся на пути домой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги.

"Освобождены трое граждан Украины, которых незаконно удерживали в Венесуэле. Сейчас они в безопасности и уже в пути к своим родным. Это стало возможным благодаря скоординированным усилиям украинских дипломатов и поддержке США и европейских партнеров", - написал он.

Сибига поблагодарил всех, кто поспособствовал освобождению украинских граждан, и напомнил, что приоритетом Министерства иностранных дел Украины остается защита и поддержка украинских граждан, где бы они ни находились. Также министр опубликовал фото освобожденных.

В Венесуэле освободили трех украинцев, они уже едут домой, - СибигаФото: Андрей Сибига / Twitter (X)

Напомним, 3 января США осуществили масштабную спецоперацию в Венесуэле, нанеся авиаудары по столице Каракас. Целью операции стало задержание диктатора Венесуэлы Николаса Мадуро, которого военные США вывезли в Америку вместе с его женой - Силией Флорес.

РБК-Украина ранее писало, что судебный процесс по делу Мадуро в США начнется не раньше 2027 года. Пока что суд лишь устанавливает график обмена доказательствами и проводит подготовительные процедуры. Во время первого заседания, 5 января 2026 года, Мадуро и его жена Силия Флорес заявили о своей невиновности в суде Нью-Йорка. Слушание длилось около 30 минут, а следующее состоится 17 марта.

Между тем после устранения Мадуро власть в Венесуэле перебрала вице-президент Делси Родригес, которая несмотря на агрессивную риторику все же заключила с США ряд договоренностей. Среди этих договоренностей было освобождение политических заключенных и иностранных граждан, незаконно задержанных режимом Мадуро.

