В Венесуэле освободили трех украинцев, они уже едут домой, - Сибига

Украина смогла освободить трех своих граждан, которых незаконно удерживали в Венесуэле. Сейчас освобожденные украинцы уже находятся на пути домой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги.