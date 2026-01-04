В Венесуэле решили, кто будет исполнять обязанности президента вместо Мадуро

Конституционная палата Верховного суда Венесуэлы постановила, что вице-президент Делси Родригес будет исполнять обязанности президента страны на время отсутствия Николаса Мадуро, которого захватили США в ходе военной операции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В решении суда указано, что Родригес займет "должность президента Боливарианской Республики Венесуэла с целью обеспечения административной непрерывности и всесторонней защиты нации". Также указано, что суд обсудит этот вопрос с целью "определения правовой базы, которая будет гарантировать непрерывность функционирования государства, управления правительством и защиту суверенитета в условиях вынужденного отсутствия президента республики". Согласно конституции Венесуэлы, в отсутствие Мадуро власть в стране должна перейти к вице-президенту. В то же время ранее СМИ сообщали, что сейчас Родригес находится в России.