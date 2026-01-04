В Венесуэле решили, кто будет исполнять обязанности президента вместо Мадуро
Конституционная палата Верховного суда Венесуэлы постановила, что вице-президент Делси Родригес будет исполнять обязанности президента страны на время отсутствия Николаса Мадуро, которого захватили США в ходе военной операции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
В решении суда указано, что Родригес займет "должность президента Боливарианской Республики Венесуэла с целью обеспечения административной непрерывности и всесторонней защиты нации".
Также указано, что суд обсудит этот вопрос с целью "определения правовой базы, которая будет гарантировать непрерывность функционирования государства, управления правительством и защиту суверенитета в условиях вынужденного отсутствия президента республики".
Согласно конституции Венесуэлы, в отсутствие Мадуро власть в стране должна перейти к вице-президенту.
В то же время ранее СМИ сообщали, что сейчас Родригес находится в России.
Военная операция США в Венесуэле
Напомним, вчера, 3 января, Соединенные Штаты провели военную операцию в Каракасе, столице Венесуэлы. К ней привлекли авиацию, Военно-морские силы США, беспилотники и агентурную сеть ЦРУ.
Целью операции было задержание президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Вместе с ним американские силы также задержали его жену Силию Флорес. Их вывезли в США, сейчас они находятся под стражей.
Президент США Дональд Трамп обнародовал первое фото Мадуро после задержания - снимок был сделан на борту американского десантного корабля USS Iwo Jima.
В тот же день прокуратура Южного округа Нью-Йорка предъявила Мадуро ряд обвинений. Ему инкриминируют заговор с целью наркотерроризма, организацию поставок кокаина в США, незаконное владение автоматическим оружием и взрывными устройствами, а также заговор по их использованию против Соединенных Штатов.
Отметим, ранее мы сообщали, что после задержания Мадуро и его жены войсками США дальнейшее развитие ситуации в Венесуэле может произойти по трем сценариям: конституционная передача власти, военный переворот или полный распад режима.
В то же время конституция страны предусматривает переход полномочий к вице-президенту Делси Родригес, которая уже заявила, что правительство не располагает информацией о местонахождении Мадуро и его жены.