Венесуела пришвидшила звільнення політичних ув'язнених, - Трамп

"Я радий повідомити, що Венесуела звільняє своїх політичних в'язнів швидкими темпами, і ці темпи зростатимуть найближчим часом. Я хотів би подякувати керівництву Венесуели за згоду на цей потужний гуманітарний жест!" - написав він.

Раніше ЗМІ з посиланням на венесуельську правозахисну організацію Foro Penal писали про те, що за останні тижні там звільнили понад сто політичних в'язнів на тлі тиску з боку США.

Станом на неділю, 19 січня, з місць позбавлення волі вийшли щонайменше 104 особи. Вони начебто були затримані за участь у протестах.