"Досить втручань Трампа": Родрігес різко виступила проти впливу США у Венесуелі

Венесуела, Понеділок 26 січня 2026 21:32
"Досить втручань Трампа": Родрігес різко виступила проти впливу США у Венесуелі Фото: Президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Виконувачка обов’язків президента Венесуели Делсі Родрігес заявила, що країна втомилася від втручання США, під час підготовки реформ нафтової галузі та звільнення політичних в’язнів.

Як пише РБК-Україна, про це повідомляє видання Вloomberg.

Так, Делсі Родрігес звернулася до працівників нафтової промисловості штату Ансоатегі, наголосивши, що "вирішувати наші питання мають самі венесуельські політики".

"Досить наказів Вашингтона венесуельським політикам, нехай венесуельська політика вирішує наші розбіжності та конфлікти. Досить втручання іноземних держав", - сказала Родрігес під час звернення до працівників нафтової промисловості штату Ансоатегі у неділю, 25 січня.

Разом із братом Хорхе Родрігесом, головою Національних зборів, Делсі посилила риторику протягом вихідних, намагаючись збалансувати суперечливі вимоги своїх прихильників і адміністрації президента США Дональда Трампа.

Родрігес зустрілися з працівниками Petróleos de Venezuela на нафтопереробному заводі в Пуерто-Ла-Крус після критики серії нафтових реформ, які мали б ліквідувати державну монополію та дозволити приватним компаніям виробляти і продавати сиру нафту з великих запасів країни.

Її коментарі прозвучали напередодні других та остаточних дебатів щодо закону про вуглеводні в контрольованій урядом Національній асамблеї, громадські консультації з якими було заплановано на понеділок, 26 січня.

Аналітики вважають, що швидке ухвалення законопроєкту про реформу свідчитиме про те, що опір з боку правлячої соціалістичної партії, яка традиційно виступала за державний контроль і суверенітет над вуглеводневими ресурсами, наразі обмежений або контрольований. Таку оцінку у понеділок дав Ніколас Вотсон, керуючий директор Teneo.

Контроль США над нафтовою галуззю Венесуели

Після усунення Ніколаса Мадуро 3 січня адміністрація Трампа взяла під контроль видобуток, переробку та міжнародний продаж венесуельської нафти.

Так, Трамп заявив одразу після цього, що тимчасова влада Венесуели передасть Сполученим Штатам від 30 до 50 млн барелів підсанкційної високоякісної нафти.

На днях США вилучили нафту з семи нещодавно захоплених венесуельських танкерів, однак відмовився розкривати їхнє поточне місцезнаходження.

