Венесуэла ускорила освобождение политических заключенных, - Трамп

"Я рад сообщить, что Венесуэла освобождает своих политических заключенных быстрыми темпами, и эти темпы будут расти в ближайшее время. Я хотел бы поблагодарить руководство Венесуэлы за согласие на этот мощный гуманитарный жест!" - написал он.

Ранее СМИ со ссылкой на венесуэльскую правозащитную организацию Foro Penal писали о том, что за последние недели там освободили более ста политических заключенных на фоне давления со стороны США.

По состоянию на воскресенье, 19 января, из мест лишения свободы вышли по меньшей мере 104 человека. Они якобы были задержаны за участие в протестах.