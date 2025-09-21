Венесуела не причетна до наркотрафіку: Мадуро запропонував Трампу "чесний діалог"

Президент Венесуели Ніколас Мадуро запропонував провести прямі переговори з адміністрацією Дональда Трампа, відкинувши звинувачення США у причетності його країни до масштабного наркотрафіку.
Стало відомо, що після першого американського удару по судну з Венесуели, яке, за твердженням Трампа, перевозило наркоторговців, президент Венесуели Ніколас Мадуро написав листа Дональду Трампу.
У посланні Мадуро запропонував вести прямий та чесний діалог через спецпосланця США Річарда Гренелла. Мадуро підкреслив, що ці та інші питання США та Венесуела завжди можуть обговорюватися відкрито і безпосередньо, аби уникнути "шуму у медіа та фейкових новин".
Мадуро категорично спростував твердження США про роль Венесуели у міжнародному наркоторгівлі. Він зазначив, що лише 5% наркотиків з Колумбії проходять через Венесуелу, з яких 70% були знешкоджені венесуельськими силами. Президент також заявив, що жодна особа, убита під час американського удару по судну, не мала стосунку до банди Tren de Aragua, як стверджували у Вашингтоні.
Лист Мадуро датується 6 вересня, чотири дні після першого удару США. У відповідь Дональд Трамп погрожував Венесуелі "незліченними наслідками", якщо країна не прийме назад усіх ув’язнених. При цьому США нарощують військову присутність у південній частині Карибського моря: сюди відправлено сім військових кораблів, атомний підводний човен та винищувачі F-35.
Мадуро відзначив ефективну роботу каналу переговорів через Гренелла, який допоміг організувати депортаційні рейси венесуельських громадян з США. Також через цей канал було звільнено сім громадян США, включно з ветераном ВПС Джо Сент-Клером, який перебував у Венесуелі з листопада 2024 року.
Експерти зазначають, що обидві сторони не зацікавлені у відкритій війні, проте нарощування військових сил підвищує ризик випадкових інцидентів. За словами фахівців, США намагаються підштовхнути венесуельську опозицію до зміни режиму, але така стратегія раніше була неефективною.
Напруженість у відносинах між Каракасом і Вашингтоном посилилася після того, як Трамп звинуватив Венесуелу у недостатніх зусиллях щодо протидії незаконному обігу наркотиків. Більше того, президент США підписав директиву, яка дозволяє проводити прямі військові операції проти латиноамериканських наркокартелів, визнаних іноземними терористичними організаціями.
У відповідь на звинувачення США у можливій причетності Каракаса до наркокартелів, лідер Венесуели Ніколас Мадуро оголосив про масштабну мобілізацію, розпорядившись перекинути 25 тисяч військових до кордону з Колумбією.
Днями віце-президент США Джей Ді Венс заявив, що операції проти картелів це найкраще застосування військової сили США.
