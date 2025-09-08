ua en ru
У Венесуелі готуються розгорнути війська після звинувачень Трампа

Понеділок 08 вересня 2025 09:42
У Венесуелі готуються розгорнути війська після звинувачень Трампа Фото ілюстративне: президент Венесуели Ніколас Мадуро оголосив про масштабну військову мобілізацю (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Президент Венесуели Ніколас Мадуро оголосив про масштабну військову мобілізацію на тлі звинувачень США у зв’язках Каракаса з наркокартелями. Він наказав розгорнути 25 тисяч військовослужбовців на кордоні з Колумбією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Мадуро у Telegram-канал

"Я віддав наказ про розгортання 25 тис. чоловіків і жінок наших славетних Національних боліваріанських збройних сил для посилення оперативно-тактичних груп швидкого реагування в зоні миру з Колумбією, на Карибському узбережжі і на Атлантичному узбережжі штатів Нуева-Еспарта, Сукре та Дельта-Ама", - заявив Мадуро.

За його словами, головна мета цього рішення - "захист національного суверенітету, безпека країни та боротьба за мир".

Загострення між Венесуелою та США

Напруженість у відносинах між Каракасом і Вашингтоном посилилася після заяв президента США Дональда Трампа.

Він звинуватив Венесуелу у недостатніх зусиллях щодо протидії незаконному обігу наркотиків та таємно підписав директиву, яка дозволяє проводити прямі військові операції проти латиноамериканських наркокартелів, визнаних іноземними терористичними організаціями.

У межах цієї стратегії США перекинули до південної частини Карибського моря три есмінці, атомний підводний човен, ракетний крейсер, десантні кораблі та близько 4,5 тисячі військовослужбовців.

У відповідь президент Венесуели Ніколас Мадуро відкинув звинувачення Вашингтона в причетності до незаконного обігу наркотиків.

Він заявив, що США вдаються до "погроз і наклепу", та пообіцяв активізувати мобілізацію робітників і селян у народну міліцію.

Днями віце-президент США Джей Ді Венс заявив, що операції проти картелів це найкраще застосування військової сили США.

Чому раптом виникло напруження на цьому напрямку та як може розвиватися ситуація далі - читайте у матеріалі РБК-Україна.

