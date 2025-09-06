Венс погрожує знищувати венесуельські картелі силами армії США

США готуються до рішучих ударів по наркокартелях. Масштабна військова операція передбачає залучення сил армії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву віце-президента США Джей Ді Венса та CNN .

За даними джерел CNN, американський президент Дональд Трамп розглядає можливість ударів по картелях у Венесуелі.

Як повідомляє видання, недавній удар по катеру, в результаті якого загинули 11 наркоторговців, відображає нову стратегію і є лише початком більш масштабної кампанії, мета якої - очищення регіону від наркотрафіку і потенційне усунення президента Венесуели Ніколаса Мадуро від влади.

Чиновники Білого дому відзначають, що за останні тижні США перекинули в Карибський басейн значні військові сили, що частково є сигналом для Мадуро.

Анонімні джерела видання повідомили, що кораблі, озброєні ракетами "Томагавк", ударний підводний човен, ряд літаків і понад 4000 американських моряків і морських піхотинців вже знаходяться біля берегів Венесуели.

За даними джерела, Трамп вже дозволив військовим проводити смертоносні операції проти картелів, які його адміністрація офіційно оголосила терористичними угрупованнями.

Тим часом Венс заявив, що операції проти картелів це найкраще застосування військової сили США.

"Знищення членів картелів, які труять наших співгромадян, - це найвище і найкраще застосування наших збройних сил", - наголосив він.