Венесуэла не причастна к наркотрафику: Мадуро предложил Трампу "честный диалог"

Стало известно, что после первого американского удара по судну из Венесуэлы, которое, по утверждению Трампа, перевозило наркоторговцев, президент Венесуэлы Николас Мадуро написал письмо Дональду Трампу.

В послании Мадуро предложил вести прямой и честный диалог через спецпосланника США Ричарда Гренелла. Мадуро подчеркнул, что эти и другие вопросы США и Венесуэла всегда могут обсуждаться открыто и непосредственно, чтобы избежать "шума в медиа и фейковых новостей".

Отрицание связей с наркотрафиком

Мадуро категорически опроверг утверждение США о роли Венесуэлы в международной наркоторговле. Он отметил, что только 5% наркотиков из Колумбии проходят через Венесуэлу, из которых 70% были обезврежены венесуэльскими силами. Президент также заявил, что ни один человек, убитый во время американского удара по судну, не имел отношения к банде Tren de Aragua, как утверждали в Вашингтоне.

Дипломатия США и Венесуэлы

Письмо Мадуро датируется 6 сентября, четыре дня после первого удара США. В ответ Дональд Трамп угрожал Венесуэле "бесчисленными последствиями", если страна не примет обратно всех заключенных. При этом США наращивают военное присутствие в южной части Карибского моря: сюда отправлено семь военных кораблей, атомная подводная лодка и истребители F-35.

Мадуро отметил эффективную работу канала переговоров через Гренелла, который помог организовать депортационные рейсы венесуэльских граждан из США. Также через этот канал были освобождены семь граждан США, включая ветерана ВВС Джо Сент-Клера, который находился в Венесуэле с ноября 2024 года.

Эксперты отмечают, что обе стороны не заинтересованы в открытой войне, однако наращивание военных сил повышает риск случайных инцидентов. По словам специалистов, США пытаются подтолкнуть венесуэльскую оппозицию к смене режима, но такая стратегия ранее была неэффективной.