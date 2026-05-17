UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія

Венесуела депортувала до США бізнесмена і союзника Мадуро

05:20 17.05.2026 Нд
2 хв
Для чого могли депортувати союзника Мадуро?
aimg Едуард Ткач
Фото: арешт і депортація Сааба свідчать про новий рівень співпраці між США і Венесуелою (Getty Images)

Венесуельський бізнесмен і союзник колишнього президента країни Ніколаса Мадуро Алекс Сааб, був офіційно депортований у США.

Про це заявили в міграційному агентстві Венесуели SAIME, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Читайте також: Венесуела відповіла, чи погодиться з ідеєю Трампа стати 51-м штатом

За словами представника правоохоронних органів, Сааб був заарештований у Каракасі в лютому під час спільної операції США і Венесуели. Це сталося через місяць після того, як американський спецназ захопив Мадуро в Каракасі.

Reuters зазначає, що арешт і депортація Сааба свідчать про новий рівень співпраці між правоохоронними органами США і Венесуели за часів виконувачки обов'язків президента Дельсі Родрігес.

Також агентство зазначає, що 54-річного Сааба, уродженця Колумбії, раніше затримали в Кабо-Верде 2020 року, його утримували під вартою у США за обвинуваченням у хабарництві. У 2023 році його помилували в обмін на звільнення американців, затриманих у Венесуелі.

За даними джерел, Сааб може надати американській владі інформацію, яка зміцнить їхню кримінальну справу проти Мадуро.

Що ще відомо

Нагадаємо, що Ніколаса Мадуро і його дружину Сілію Флорес доправили до Нью-Йорка в січні для пред'явлення кримінальних звинувачень, зокрема у змові з метою вчинення наркотероризму. Але вони заперечують пред'явлені звинувачення.

Кілька років тому Сааб і його дружина жили в Італії. Адвокат Луїджі Джуліано, який представляє його інтереси, сказав, що не займається справами Сааба в США і не може підтвердити депортацію.

Інші факти

Нагадаємо, у квітні влада США дозволила колишньому президенту Венесуели Ніколасу Мадуро і його дружині використовувати заморожені активи для оплати послуг адвокатів. Це рішення, як пояснювалося, розблокує судовий процес у справі про торгівлю наркотиками.

Також ми писали, що президент США Дональд Трамп нещодавно опублікував мапу, на якій Венесуела була зафарбована в колір американського прапора. Таким чином Трамп знову натякнув, що хоче бачити цю країну 51-м штатом США.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Сполучені Штати АмерикиВенесуела