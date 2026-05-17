Венесуела депортувала до США бізнесмена і союзника Мадуро

За словами представника правоохоронних органів, Сааб був заарештований у Каракасі в лютому під час спільної операції США і Венесуели. Це сталося через місяць після того, як американський спецназ захопив Мадуро в Каракасі.

Reuters зазначає, що арешт і депортація Сааба свідчать про новий рівень співпраці між правоохоронними органами США і Венесуели за часів виконувачки обов'язків президента Дельсі Родрігес.

Також агентство зазначає, що 54-річного Сааба, уродженця Колумбії, раніше затримали в Кабо-Верде 2020 року, його утримували під вартою у США за обвинуваченням у хабарництві. У 2023 році його помилували в обмін на звільнення американців, затриманих у Венесуелі.

За даними джерел, Сааб може надати американській владі інформацію, яка зміцнить їхню кримінальну справу проти Мадуро.

Що ще відомо

Нагадаємо, що Ніколаса Мадуро і його дружину Сілію Флорес доправили до Нью-Йорка в січні для пред'явлення кримінальних звинувачень, зокрема у змові з метою вчинення наркотероризму. Але вони заперечують пред'явлені звинувачення.

Кілька років тому Сааб і його дружина жили в Італії. Адвокат Луїджі Джуліано, який представляє його інтереси, сказав, що не займається справами Сааба в США і не може підтвердити депортацію.