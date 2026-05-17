RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения Экология

Венесуэла депортировала в США бизнесмена и союзника Мадуро

05:20 17.05.2026 Вс
2 мин
Для чего могли депортировать союзника Мадуро?
aimg Эдуард Ткач
Фото: арест и депортация Сааба свидетельствуют о новом уровне сотрудничества между США и Венесуэлой (Getty Images)

Венесуэльский бизнесмен и союзник бывшего президента страны Николаса Мадуро Алекс Сааб, был официально депортирован в США.

Об этом заявили в миграционном агентстве Венесуэлы SAIME, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Читайте также: Венесуэла ответила, согласится ли с идеей Трампа стать 51-м штатом

По словам представителя правоохранительных органов, Сааб был арестован в Каракасе в феврале в ходе совместной операции США и Венесуэлы. Это произошло через месяц после того, как американский спецназ захватил Мадуро в Каракасе.

Reuters отмечает, что арест и депортация Сааба свидетельствуют о новом уровне сотрудничества между правоохранительными органами США и Венесуэлы при исполняющей обязанности президента Дельси Родригес.

Также агентство отмечает, что 54-летний Сааб, уроженец Колумбии, ранее был задержан в Кабо-Верде в 2020 году и содержался под стражей в США по обвинению во взяточничестве. В 2023 он был помилован в обмен на освобождение американцев, задержанных в Венесуэле.

По данным источников, Сааб может предоставить американским властям информацию, которая укрепит их уголовное дело против Мадуро.

Что еще известно

Напомним, что Николас Мадуро и его Жена Силия Флорес были доставлены в Нью-Йорк в январе для предъявления уголовных обвинений, в том числе в сговоре с целью совершения наркотерроризма. Но они отрицают предъявленные обвинения.

Несколько лет назад Сааб и его жена жили в Италии. Адвокат Луиджи Джулиано, представляющий его интересы, сказал, что не занимается делами Сааба в США и не может подтвердить депортацию.

Другие факты

Напомним, в апреле власти США разрешили бывшему президенту Венесуэлы Николасу Мадуро и его жене использовать замороженные активы для оплату услуг адвокатов. Это решение, как пояснялось, разблокирует судебный процесс по делу о торговле наркотиками.

Также мы писали, что президент США Дональд Трамп недавно опубликовал карту, на который Венесуэла была закрашена в цвет американского флага. Таким образом Трамп снова намекнул, что хочет видеть эту страну 51-м штатом США.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Соединенные Штаты АмерикиВенесуэла