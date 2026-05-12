Венесуела відповіла, чи погодиться з ідеєю Трампа стати 51-м штатом

Виконувачка обов'язків президента Венесуели Делсі Родрігес назвала країну вільною. Вона відкинула слова Трампа про приєднання до США як 51-го штату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання The Independent .

Родрігес назвала таку ідею абсолютно неприйнятною. Вона наголосила на суверенітеті своєї держави.

Чиновниця виголосила свою промову в Гаазі, де перебувалана останньому дні слухань. Суд розглядає територіальну суперечку між Венесуелою та Гайаною. Йдеться про регіон Ессекібо, який надзвичайно багатий на природні ресурси.

"Ми продовжуватимемо захищати нашу цілісність, наш суверенітет, нашу незалежність, нашу історію", - заявив Родрігес, додавши, що Венесуела - "не колонія, а вільна країна".

Що саме запропонував Дональд Трамп

Скандал спалахнув після інтерв'ю 47-го президента США для телеканалу Fox News. Про наміри Трампа повідомив співведучий Fox News Джон Робертс.

Він опублікував допис у соціальних мережах за результатами розмови. Трамп сказав, що він "серйозно розглядає можливість зробити Венесуелу 51-м штатом США".

Офіційний Білий дім поки що мовчить, а інші чиновники адміністрації Трампа теж не надали жодних коментарів на запити журналістів.