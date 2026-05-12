ua en ru
Вт, 12 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Реформа ЗСУ Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Венесуела відповіла, чи погодиться з ідеєю Трампа стати 51-м штатом

04:14 12.05.2026 Вт
2 хв
Що заявила виконувачка обов'язків президента Венесуели Делсі Родрігес Дональду Трампу?
aimg Пилип Бойко
Венесуела відповіла, чи погодиться з ідеєю Трампа стати 51-м штатом Фото: прапор Венесуели (Getty Images)
Обирайте перевірене - додайте РБК-Україна до улюблених джерел у Google

Виконувачка обов'язків президента Венесуели Делсі Родрігес назвала країну вільною. Вона відкинула слова Трампа про приєднання до США як 51-го штату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання The Independent.

Читайте також: Повторення Каракасу? США розпочали дивну активність біля Куби, - CNN

Родрігес назвала таку ідею абсолютно неприйнятною. Вона наголосила на суверенітеті своєї держави.

Чиновниця виголосила свою промову в Гаазі, де перебувалана останньому дні слухань. Суд розглядає територіальну суперечку між Венесуелою та Гайаною. Йдеться про регіон Ессекібо, який надзвичайно багатий на природні ресурси.

"Ми продовжуватимемо захищати нашу цілісність, наш суверенітет, нашу незалежність, нашу історію", - заявив Родрігес, додавши, що Венесуела - "не колонія, а вільна країна".

Що саме запропонував Дональд Трамп

Скандал спалахнув після інтерв'ю 47-го президента США для телеканалу Fox News. Про наміри Трампа повідомив співведучий Fox News Джон Робертс.

Він опублікував допис у соціальних мережах за результатами розмови. Трамп сказав, що він "серйозно розглядає можливість зробити Венесуелу 51-м штатом США".

Офіційний Білий дім поки що мовчить, а інші чиновники адміністрації Трампа теж не надали жодних коментарів на запити журналістів.

Як Трамп "збільшує" кількість штатів

Лідер США не вперше робить такі скандальні заяви. Почалось все з Канади, яку Трамп вирішив "приєднати" до США. Через це між країнами почалась митна війна.

Крім того, Трампу не подобається, що Канада зблизилась з Китаєм в питаннях торгівлі.

А ще президент США неодноразово заявляв про плани приєднати Гренландію до складу Штатів. Він хотів купити острів за 700 мільярдів доларів, що викликало скандал у Європі.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Венесуела
Новини
НАБУ і САП "прийшли" до Єрмака: що відомо
НАБУ і САП "прийшли" до Єрмака: що відомо
Аналітика
​Зміна тактики та нові цілі: на що може піти Росія, щоб переломити хід війни
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні ​Зміна тактики та нові цілі: на що може піти Росія, щоб переломити хід війни