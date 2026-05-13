Трамп натякнув, яка країна може стати 51-м штатом США

03:59 13.05.2026 Ср
1 хв
Як Трамп натякнув на розширення США?
aimg Едуард Ткач
Трамп натякнув, яка країна може стати 51-м штатом США Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Президент США Дональд Трамп опублікував фото, яким натякнув, що Сполучені Штати можуть розширитися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пост у соцмережі Truth Social.

Буквально кілька годин тому Дональд Трамп опублікував у себе фотографію з картою Венесуели. Він ніяк не коментував публікацію, проте на зображенні поста був підпис: "51-ий штат", а саму територію країни зафарбовано в кольори американського прапора.

Що передувало

Нагадаємо, кілька днів тому Дональд Трамп під час інтерв'ю телеканалу Fox News заявив, що розглядає можливість зміни політичного статусу Венесуели.

За його словами, він серйозно розглядає варіант, за якого Венесуела може отримати статус 51-го штату США.

Однак виконувачка обов'язків президента Венесуели Делсі Родрігес назвала країну вільною і відкинула пропозицію Трампа щодо приєднання як 51-го штату. Відповідну заяву вона сказала в Гаазі.

