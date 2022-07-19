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Венедиктовой готовят новую должность: когда будет назначение

Фото: Ирина Венедиктова (РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Бывшего генерального прокурора Ирину Венедиктову собираются назначить на новую должность на дипломатическом фронте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу фракции "Слуга народа" Давида Арахамию в эфире телемарафона.

"Ждем через несколько дней или через неделю ее новое назначение на дипломатическомй фронте", - сказал он.

Напомним, сегодня Верховная рада уволила Ирину Венедиктову с должности генпрокурора.

Что было раньше

17 июля президент Владимир Зеленский отстранил Венедиктову с должности генерального прокурора, а также Ивана Баканова - с должности главы СБУ.

Президент пояснил, что такие решения связанные с массовыми фактами государственной измены и коллаборационной деятельности со стороны сотрудников органов СБУ и прокуратуры.

Уже 19 июля Зеленский внес в Раду проект постановления об увольнении генпрокурора.

Больше о причинах устранения Венедиктовой и Баканова читайте в материале РБК-Украина "За что Зеленский отстранил Баканова и Венедиктову и что им грозит".

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Ирина ВенедиктоваДавид Арахамия