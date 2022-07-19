ua ru
Вт, 19 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Венедиктовой готовят новую должность: когда будет назначение

Новина українською →
Вторник 19 июля 2022 16:02
Венедиктовой готовят новую должность: когда будет назначение Фото: Ирина Венедиктова (РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Бывшего генерального прокурора Ирину Венедиктову собираются назначить на новую должность на дипломатическом фронте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу фракции "Слуга народа" Давида Арахамию в эфире телемарафона.

"Ждем через несколько дней или через неделю ее новое назначение на дипломатическомй фронте", - сказал он.

Напомним, сегодня Верховная рада уволила Ирину Венедиктову с должности генпрокурора.

Что было раньше

17 июля президент Владимир Зеленский отстранил Венедиктову с должности генерального прокурора, а также Ивана Баканова - с должности главы СБУ.

Президент пояснил, что такие решения связанные с массовыми фактами государственной измены и коллаборационной деятельности со стороны сотрудников органов СБУ и прокуратуры.

Уже 19 июля Зеленский внес в Раду проект постановления об увольнении генпрокурора.

Больше о причинах устранения Венедиктовой и Баканова читайте в материале РБК-Украина "За что Зеленский отстранил Баканова и Венедиктову и что им грозит".

Читайте РБК-Украина в Google News
Ирина Венедиктова Давид Арахамия
NEWS
Зеленский провел кадровые изменения в СБУ
Зеленский провел кадровые изменения в СБУ
DAILY
Паспортная оккупация. Зачем Путин хочет массово раздавать украинцам гражданство РФ
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Паспортная оккупация. Зачем Путин хочет массово раздавать украинцам гражданство РФ