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Венедіктовій готують нову посаду: коли буде призначення

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Вівторок 19 липня 2022 16:02
Венедіктовій готують нову посаду: коли буде призначення Фото: Ірина Венедіктова (РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Колишнього генерального прокурора Ірину Венедіктову збираються призначити на нову посаду на дипломатичному фронті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову фракції "Слуга народа" Давида Арахамію в ефірі телемарафону.

"Чекаємо за декілька днів чи за тиждень її нове призначення на дипломатичному фронті", - сказав він.

Нагадаємо, сьогодні Верховна рада звільнила Ірину Венедіктову з посади генпрокурора.

Що було раніше

17 липня президент Володимир Зеленський відсторонив Венедіктову з посади генерального прокурора, а також усунув Івана Баканова з посади голови СБУ.

Президент пояснив, що такі рішення пов'язані з масовими фактами державної зради і колабораційної діяльності з боку співробітників органів СБУ та прокуратури.

Вже 19 липня Зеленський вніс до Ради проект постанови про звільнення генпрокурора.

Більше про причини усунення Венедіктової і Баканова читайте в матеріалі РБК-Україна "За що Зеленський відсторонив Баканова і Венедіктову і що їм загрожує".

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Ірина Венедіктова Давид Арахамія
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