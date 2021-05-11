Венедиктова о бизнесе Медведчука в Крыму: убытки для Украины значительные

Она подчеркнула, что на сегодня об убытках говорить слишком рано.

"Экспертизу мы еще не делали по этому поводу. В принципе убытки значительные, но чтобы не быть голословными, давайте все-таки будем делать все в процессуальной плоскости и подождем", - отметила Венедиктова.

В то же время, по словам главы СБУ Ивана Баканова, компания Медведчука "Новые проекты" претендовала приблизительно на 2% полезных ископаемых всего Черноморского шельфа.

"То есть речь идет о миллиардах гривен", - добавил он.