Баканов: Медведчук передал России данные о секретном подразделении ВСУ
Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов раскрыл детали одного из эпизодов, по которому сегодня объявили подозрения Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку. Спецслужба считает, что они передали России информацию о секретном военном подразделении Украины.
Как рассказал Баканов, в прошлом году Медведчук рассказал Козаку секретную информацию, когда последний находился на территории России. Эти данные, по версии следствия, передали российским спецслужбам.
"Этот эпизод произошел в августе 2020 года. Медведчук направил Козаку, который тогда находился на территории РФ, ... секретные данные относительно расположения секретного подразделения ВСУ, его личного состава и боевой подготовки. Этакий подарок спецслужбам РФ. По мнению следствия, именно им предназначалась эта информация", - сказал он.
Напомним, сегодня Медведчуку и Козаку объявили о подозрении в государственной измене. Как рассказала генеральный прокурор Ирина Венедиктова, подозрения касаются трех эпизодов.
Как писало РБК-Украина, сегодня в доме Медведчука проводились обыски. На месте происшествия работали сотрудники СБУ.
С обысками сегодня пришли и в офис политической партии ОПЗЖ, в которую входит Медведчук.