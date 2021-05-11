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Баканов: Медведчук передал России данные о секретном подразделении ВСУ

Новина українською → Украина, Вторник 11 мая 2021 18:47
Баканов: Медведчук передал России данные о секретном подразделении ВСУ Фото: Иван Баканов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов раскрыл детали одного из эпизодов, по которому сегодня объявили подозрения Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку. Спецслужба считает, что они передали России информацию о секретном военном подразделении Украины.

Об этом речь шла на брифинге в офисе генпрокурора.

Как рассказал Баканов, в прошлом году Медведчук рассказал Козаку секретную информацию, когда последний находился на территории России. Эти данные, по версии следствия, передали российским спецслужбам.

"Этот эпизод произошел в августе 2020 года. Медведчук направил Козаку, который тогда находился на территории РФ, ... секретные данные относительно расположения секретного подразделения ВСУ, его личного состава и боевой подготовки. Этакий подарок спецслужбам РФ. По мнению следствия, именно им предназначалась эта информация", - сказал он.

Напомним, сегодня Медведчуку и Козаку объявили о подозрении в государственной измене. Как рассказала генеральный прокурор Ирина Венедиктова, подозрения касаются трех эпизодов.

Как писало РБК-Украина, сегодня в доме Медведчука проводились обыски. На месте происшествия работали сотрудники СБУ.

С обысками сегодня пришли и в офис политической партии ОПЗЖ, в которую входит Медведчук.

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