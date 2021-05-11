Баканов: Медведчук передал России данные о секретном подразделении ВСУ

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов раскрыл детали одного из эпизодов, по которому сегодня объявили подозрения Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку. Спецслужба считает, что они передали России информацию о секретном военном подразделении Украины.

Об этом речь шла на брифинге в офисе генпрокурора .

Как рассказал Баканов, в прошлом году Медведчук рассказал Козаку секретную информацию, когда последний находился на территории России. Эти данные, по версии следствия, передали российским спецслужбам.

"Этот эпизод произошел в августе 2020 года. Медведчук направил Козаку, который тогда находился на территории РФ, ... секретные данные относительно расположения секретного подразделения ВСУ, его личного состава и боевой подготовки. Этакий подарок спецслужбам РФ. По мнению следствия, именно им предназначалась эта информация", - сказал он.