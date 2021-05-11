Венедіктова про бізнес Медведчука в Криму: збитки для України значні

Вона підкреслила, що на сьогодні про збитки говорити занадто рано.

"Експертизу ми ще не робили з цього приводу. В принципі збитки значні, але щоб не бути голослівними, давайте все-таки будемо робити все в процесуальній площині і почекаємо", - зазначила Венедіктова.

У той же час, за словами голови СБУ Івана Баканова, компанія Медведчука "Нові проекти" претендувала приблизно на 2% корисних копалин всього Чорноморського шельфу.

"Тобто мова йде про мільярди гривень", - додав він.