Венедиктова анонсировала обмен пленными в ближайшее время

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова анонсировала обмен пленными. Он может состояться в ближайшее время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее заявление во время телемарафона.

"Не хочу комментировать то, что может нанести ущерб военным, потому что скоро мы можем начать обмены пленных", - сказала Венедиктова.

Отметим, за время войны России против Украины в украинский плен попало около 500-600 военнослужащих.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о большом количестве взятых в плен российских оккупантов. По его словам, для их содержания пришлось создать специальную структуру.

После чего стало известно, что Кабмин создал координационный штаб по вопросам обращения с пленными, который возглавила вицепремьер-министр Ирина Верещук.

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