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Зеленский: в украинский плен попали около 500-600 российских военных

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Киев, Суббота 12 марта 2022 16:47
Зеленский: в украинский плен попали около 500-600 российских военных Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Александр Мороз

За время войны России против Украины в украинских плен попало около 500-600 военнослужащих. Точное количество сложно назвать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью президента Владимира Зеленского для зарубежных СМИ.

"Я думаю, 500-600 военных по состоянию на вчера, которые сдались в плен. Приблизительно так, мне кажется. Точную цифру не могу сказать, многие из них где-то прячутся, кто-то пробирается в Россию. Небольшой хаос, я бы так сказал", - отметил он.

Напомним, сегодня Зеленский впервые озвучил военные потери Украины с начала российского вторжения 24 февраля. По его словам, погибли около 1 300 военнослужащих.

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