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Верещук возглавила штаб по обращению с пленными

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Киев, Воскресенье 13 марта 2022 02:03
Верещук возглавила штаб по обращению с пленными Фото: министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук (facebook.com/vereshchuk.ukraine)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Кабинет министров Украины создал Координационный штаб по вопросам обращения с пленными. Его возглавила вице-премьер-министр - министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление Кабмина.

"Образовать Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными в составе согласно приложению", - говорится в постановлении правительства №257 от 11 марта.

Кроме Ирины Верещук в Штаб вошли представители профильных министерств, силовых ведомств и советник главы Офиса президента.

В постановлении отмечается, что основными задачами Штаба являются:

  • содействие осуществлению мер, направленных на обеспечение выполнения международно-правовых обязательств Украины по вопросам обращения с военнопленными;
  • содействие координации деятельности центральных и местных органов исполнительной власти, других органов, органов местного самоуправления, военных формирований, правоохранительными органами и общественными объединениями по вопросам обращения с военнопленными;
  • определение путей и способов решения проблемных вопросов по обращению с военнопленными;
  • распространение информации о деятельности Координационного штаба.

Ожидается, что Координационный штаб будет участвовать в рассмотрении и разработке проектов нормативно-правовых актов по вопросам обращения с военнопленными согласно нормам международного гуманитарного права.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о большом количестве взятых в плен российских оккупантов. По его словам, для их содержания пришлось создать специальную структуру.

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