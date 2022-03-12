ru ua
Сб, 12 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В плен попало столько оккупантов, что для их содержания создали отдельный штаб, - Зеленский

Новина українською →
Киев, Суббота 12 марта 2022 01:41
В плен попало столько оккупантов, что для их содержания создали отдельный штаб, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (t.me/verkhovnaradaukrainy)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в плену находится большое количество российских оккупантов. Для их содержания пришлось создать специальную структуру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение Зеленского.

По его словам, количество пленных оккупантов достигло такого уровня, что этот вопрос нельзя было оставить тем структурам, которые в Украине были до войны. Сегодня Кабинет министров создал Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

"Тысячи солдат врага получат такое отношение, которого требуют международные конвенции. Их так много, что нужна специальная структура, чтобы заниматься этими вопросами", - добавил Зеленский.

По данным Генштаба Вооруженных сил Украины на 11 марта, с начала войны общие боевые потери российских оккупантов в личном составе превысили 12 тысяч человек.

Война России против Украины продолжается 17-й день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Война России против Украины
NEWS
Сенат США поддержал закон о выделении Украине 13 млрд долларов, - Байден
Сенат США поддержал закон о выделении Украине 13 млрд долларов, - Байден
DAILY
Игорь Терехов: Не знаю, что в голове у Путина. Но Харьков мужественно стоит
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Игорь Терехов: Не знаю, что в голове у Путина. Но Харьков мужественно стоит