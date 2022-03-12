В плен попало столько оккупантов, что для их содержания создали отдельный штаб, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в плену находится большое количество российских оккупантов. Для их содержания пришлось создать специальную структуру.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение Зеленского.
По его словам, количество пленных оккупантов достигло такого уровня, что этот вопрос нельзя было оставить тем структурам, которые в Украине были до войны. Сегодня Кабинет министров создал Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.
"Тысячи солдат врага получат такое отношение, которого требуют международные конвенции. Их так много, что нужна специальная структура, чтобы заниматься этими вопросами", - добавил Зеленский.
По данным Генштаба Вооруженных сил Украины на 11 марта, с начала войны общие боевые потери российских оккупантов в личном составе превысили 12 тысяч человек.
Война России против Украины продолжается 17-й день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.
Победа будет за нами! Слава Украине!