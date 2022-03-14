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Венедіктова анонсувала обмін полоненими найближчим часом

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Київ, Понеділок 14 березня 2022 17:53
Венедіктова анонсувала обмін полоненими найближчим часом Фото: генеральний прокурор Ірина Венедіктова (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова анонсувала обмін полоненими. Він може відбутися найближчим часом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на її заяву під час телемарафону.

"Не хочу коментувати те, що може завдати шкоди військовим, бо скоро ми можемо розпочати обміни полонених", - сказала Венедіктова.

Зазначимо, за час війни Росії проти України в український полон потрапило близько 500-600 військовослужбовців.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив про велику кількість взятих у полон російських окупантів. За його словами, для їх утримання довелося створити спеціальну структуру.

Після чого стало відомо, що Кабмін створив координаційний штаб з питань поводження з полоненими, який очолила віцепрем'єр-міністр Ірина Верещук.

Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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