Великого забудовника запідозрили у несплаті понад 50 млн гривень: про кого мова

Директору компанії, яка фінансувала будівництво житлових комплексів та офісів у кількох містах України, заочно повідомили про підозру в ухиленні від сплати податків на понад 53 млн гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.
За даними слідства, товариство здійснювало будівництво нерухомості у Києві, Київській області, а також у Харкові та Львові.
У прокуратурі не називають ім’я підозрюваного, однак, за інформацією джерел РБК-Україна, йдеться про харківського забудовника Єгора Масленнікова, який є власником компанії "Строй Сіті Девелопмент".
Як встановили правоохоронці, з лютого по вересень 2020 року підприємство продало фізичним особам об’єкти нерухомості на майже 300 млн гривень. Водночас керівник компанії не відобразив ці доходи у податковій звітності та не сплатив відповідні податки.
Щоб ухилитися від сплати податків, директор акціонерного товариства гроші, отримані від продажу нерухомості, перерахував на рахунки низки підприємств з ознаками фіктивності.
Він оформлював ці кошти як надання позики одному з цих підприємств, покриття дебіторської заборгованості та купівлі корпоративних прав.
У результаті таких дій бюджет Києва недоотримав понад 53 млн гривень податків.
Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 3 ст. 212 КК України (умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах).
Санкція статті передбачає штраф від 15 до 25 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян із позбавленням права обіймати певні посади до трьох років та конфіскацією майна.
ЗМІ повідомляють, що Єгор Масленніков, який виїхав з України, нині реалізує дев’ять будівельних проєктів у Дубаї. Частина об’єктів вже майже завершена, тоді як його проєкти у Харкові та Києві після початку повномасштабної війни фактично зупинилися.
Масленніков є засновником групи "Строй Сіті Девелопмент Груп", хоча частину бізнесу переписано на родичів і партнерів. В Україні він відомий проєктами ЖК "Віденський дім", "Парковий квартал" та IT-парком "Manufactura", більшість із яких залишилися недобудованими.
Раніше він також фігурував у розслідуванні про розкішне життя, зокрема через автомобіль Rolls-Royce Spectre.
