Крупного застройщика заподозрили в неуплате более 50 млн гривен: о ком речь

По данным следствия, общество осуществляло строительство недвижимости в Киеве, Киевской области, а также в Харькове и Львове.

В прокуратуре не называют имя подозреваемого, однако, по информации источников РБК-Украина, речь идет о харьковском застройщике Егоре Масленникове, который является владельцем компании "Строй Сити Девелопмент".

Как установили правоохранители, с февраля по сентябрь 2020 года предприятие продало физическим лицам объекты недвижимости на почти 300 млн гривен. В то же время руководитель компании не отразил эти доходы в налоговой отчетности и не уплатил соответствующие налоги.

Чтобы уклониться от уплаты налогов, директор акционерного общества деньги, полученные от продажи недвижимости, перечислил на счета ряда предприятий с признаками фиктивности.

Он оформлял эти средства как предоставление займа одному из этих предприятий, покрытие дебиторской задолженности и покупки корпоративных прав.

В результате таких действий бюджет Киева недополучил более 53 млн гривен налогов.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 3 ст. 212 УК Украины (умышленное уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах).

Санкция статьи предусматривает штраф от 15 до 25 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан с лишением права занимать определенные должности до трех лет и конфискацией имущества.