Крупного застройщика заподозрили в неуплате более 50 млн гривен: о ком речь

Директору компании, которая финансировала строительство жилых комплексов и офисов в нескольких городах Украины, заочно сообщили о подозрении в уклонении от уплаты налогов на более 53 млн гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.
По данным следствия, общество осуществляло строительство недвижимости в Киеве, Киевской области, а также в Харькове и Львове.
В прокуратуре не называют имя подозреваемого, однако, по информации источников РБК-Украина, речь идет о харьковском застройщике Егоре Масленникове, который является владельцем компании "Строй Сити Девелопмент".
Как установили правоохранители, с февраля по сентябрь 2020 года предприятие продало физическим лицам объекты недвижимости на почти 300 млн гривен. В то же время руководитель компании не отразил эти доходы в налоговой отчетности и не уплатил соответствующие налоги.
Чтобы уклониться от уплаты налогов, директор акционерного общества деньги, полученные от продажи недвижимости, перечислил на счета ряда предприятий с признаками фиктивности.
Он оформлял эти средства как предоставление займа одному из этих предприятий, покрытие дебиторской задолженности и покупки корпоративных прав.
В результате таких действий бюджет Киева недополучил более 53 млн гривен налогов.
Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 3 ст. 212 УК Украины (умышленное уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах).
Санкция статьи предусматривает штраф от 15 до 25 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан с лишением права занимать определенные должности до трех лет и конфискацией имущества.
СМИ сообщают, что Егор Масленников, который выехал из Украины, сейчас реализует девять строительных проектов в Дубае. Часть объектов уже почти завершена, тогда как его проекты в Харькове и Киеве после начала полномасштабной войны фактически остановились.
Масленников является основателем группы "Строй Сити Девелопмент Групп", хотя часть бизнеса переписана на родственников и партнеров. В Украине он известен проектами ЖК "Венский дом", "Парковый квартал" и IT-парком "Manufactura", большинство из которых остались недостроенными.
Ранее он также фигурировал в расследовании о роскошной жизни, в частности из-за автомобиля Rolls-Royce Spectre.
