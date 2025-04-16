У Великодню ніч в Україні діятиме комендантська година: де послабили обмеження
У Великодню ніч 2025 року в більшості областей України діятиме звична комендантська година. Водночас деякі регіони вирішили скоротити її тривалість.
РБК-Україна розповідає, де скоротили тривалість комендантської години, а де - залишили без змін.
Де тривалість комендантської години скоротили
У Хмельницькій області комендантська година триватиме з 00:00 до 03:00. Таке рішення ухвалено на Раді оборони області, повідомив голова ОВА Сергій Тюрін. Водночас посилено заходи безпеки: патрулювання, інструктажі для духовенства, забезпечення доступу до укриттів.
У Кіровоградській області замість звичних 23:00 - 05:00 у Великодню ніч обмеження діятимуть з 00:00 до 04:00. Відповідне розпорядження підписав голова ОВА Андрій Райкович. Заплановано перевірки укриттів і інформування населення щодо дій під час тривоги.
Де комендантська година без змін
Івано-Франківська область. З 00:00 до 05:00. Як повідомила голова ОВА Світлана Онищук, масові заходи на Великдень скасовані, громадам рекомендовано не організовувати заходи із великим скупченням людей.
Волинська область. Комендантська година триватиме з 00:00 до 05:00. Начальник ОВА Іван Рудницький підкреслив, що рішення не змінювати графік ухвалене з міркувань безпеки.
Київська область. Обмеження залишаються з 00:00 до 05:00. Нічні богослужіння рекомендовано проводити онлайн, відвідувати храми дозволено після завершення комендантської години.
Херсонська область. Комендантська година діє з 21:00 до 05:00. За словами очільника ОВА Олександра Прокудіна, заборонені нічні богослужіння, освячення кошиків на території храмів і відвідування кладовищ. Виняток - лише для поховань.
У Рівненській області також не буде жодних змін. Комендантська година триватиме з 00:00 до 05:00. Богослужіння транслюватимуть онлайн, освячення кошиків відбудеться у суботу.
Чернівецька область. Обмеження з 00:00 до 04:00 залишаються чинними. У пресслужбі ОВА зазначили, що рішення про зміни може ухвалити лише Рада оборони області, але поки таких змін немає.
У Запоріжжі Великдень відзначатимуть без нічних служб - освячення кошиків триватиме в суботу з 14:00 до 18:00, у неділю - з 06:00 до 15:00. Пасха буде онлайн, відвідувати храм дозволено лише для причастя, повідомив єпископ ПЦУ Фотій.
Зазначимо, в одному регіоні України комендантської години немає. Йдеться про Закарпатську область з обласним центром Ужгородом.
В умовах війни влада закликає вірян бути особливо обачними, дотримуватися обмежень і не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
Великдень-2025 в Україні
РБК-Україна раніше писало, що у 2025 році Великдень припадає на 20 квітня. Відповідно до трудового законодавства, у мирний час, якщо свято збігається з вихідним, понеділок після нього має бути неробочим. Однак після початку повномасштабної війни в Україні ця норма перестала діяти й, відповідно, 21 квітня буде звичайним робочим днем.
Цього року до традиційного великоднього кошика радять покласти паску, крашанки, м’ясні та молочні продукти, сіль, хрін, червоне вино та свічку. А от алкоголь (окрім вина), кров’янку, гроші й коштовності не рекомендують - це суперечить церковним традиціям.
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