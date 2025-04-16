У Великодню ніч в Україні діятиме комендантська година: де послабили обмеження

У Великодню ніч 2025 року в більшості областей України діятиме звична комендантська година. Водночас деякі регіони вирішили скоротити її тривалість.

РБК-Україна розповідає, де скоротили тривалість комендантської години, а де - залишили без змін.

Де тривалість комендантської години скоротили

У Хмельницькій області комендантська година триватиме з 00:00 до 03:00. Таке рішення ухвалено на Раді оборони області, повідомив голова ОВА Сергій Тюрін. Водночас посилено заходи безпеки: патрулювання, інструктажі для духовенства, забезпечення доступу до укриттів.

У Кіровоградській області замість звичних 23:00 - 05:00 у Великодню ніч обмеження діятимуть з 00:00 до 04:00. Відповідне розпорядження підписав голова ОВА Андрій Райкович. Заплановано перевірки укриттів і інформування населення щодо дій під час тривоги.

Де комендантська година без змін

Івано-Франківська область. З 00:00 до 05:00. Як повідомила голова ОВА Світлана Онищук, масові заходи на Великдень скасовані, громадам рекомендовано не організовувати заходи із великим скупченням людей.

Волинська область. Комендантська година триватиме з 00:00 до 05:00. Начальник ОВА Іван Рудницький підкреслив, що рішення не змінювати графік ухвалене з міркувань безпеки.

Київська область. Обмеження залишаються з 00:00 до 05:00. Нічні богослужіння рекомендовано проводити онлайн, відвідувати храми дозволено після завершення комендантської години.

Херсонська область. Комендантська година діє з 21:00 до 05:00. За словами очільника ОВА Олександра Прокудіна, заборонені нічні богослужіння, освячення кошиків на території храмів і відвідування кладовищ. Виняток - лише для поховань.

У Рівненській області також не буде жодних змін. Комендантська година триватиме з 00:00 до 05:00. Богослужіння транслюватимуть онлайн, освячення кошиків відбудеться у суботу.

Чернівецька область. Обмеження з 00:00 до 04:00 залишаються чинними. У пресслужбі ОВА зазначили, що рішення про зміни може ухвалити лише Рада оборони області, але поки таких змін немає.

У Запоріжжі Великдень відзначатимуть без нічних служб - освячення кошиків триватиме в суботу з 14:00 до 18:00, у неділю - з 06:00 до 15:00. Пасха буде онлайн, відвідувати храм дозволено лише для причастя, повідомив єпископ ПЦУ Фотій.

Зазначимо, в одному регіоні України комендантської години немає. Йдеться про Закарпатську область з обласним центром Ужгородом.

В умовах війни влада закликає вірян бути особливо обачними, дотримуватися обмежень і не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.