В Пасхальную ночь в Украине будет действовать комендантский час: где ослабили ограничения

В Пасхальную ночь 2025 года в большинстве областей Украины будет действовать привычный комендантский час. В то же время некоторые регионы решили сократить его продолжительность.

РБК-Украина рассказывает, где сократили продолжительность комендантского часа, а где - оставили без изменений.

Где продолжительность комендантского часа сократили

В Хмельницкой области комендантский час продлится с 00:00 до 03:00. Такое решение принято на Совете обороны области, сообщил председатель ОВА Сергей Тюрин. В то же время усилены меры безопасности: патрулирование, инструктажи для духовенства, обеспечение доступа к укрытиям.

В Кировоградской области вместо привычных 23:00 - 05:00 в Пасхальную ночь ограничения будут действовать с 00:00 до 04:00. Соответствующее распоряжение подписал председатель ОГА Андрей Райкович. Запланированы проверки укрытий и информирование населения о действиях во время тревоги.

Где комендантский час без изменений

Ивано-Франковская область. С 00:00 до 05:00. Как сообщила председатель ОВА Светлана Онищук, массовые мероприятия на Пасху отменены, громадам рекомендовано не организовывать мероприятия с большим скоплением людей.

Волынская область. Комендантский час продлится с 00:00 до 05:00. Начальник ОВА Иван Рудницкий подчеркнул, что решение не менять график принято из соображений безопасности.

Киевская область. Ограничения остаются с 00:00 до 05:00. Ночные богослужения рекомендуется проводить онлайн, посещать храмы разрешено после завершения комендантского часа.

Херсонская область. Комендантский час действует с 21:00 до 05:00. По словам главы ОВА Александра Прокудина, запрещены ночные богослужения, освящение корзин на территории храмов и посещение кладбищ. Исключение - только для захоронений.

В Ровенской области также не будет никаких изменений. Комендантский час продлится с 00:00 до 05:00. Богослужения будут транслировать онлайн, освящение корзин состоится в субботу.

Черновицкая область. Ограничения с 00:00 до 04:00 остаются в силе. В пресс-службе ОГА отметили, что решение об изменениях может принять только Совет обороны области, но пока таких изменений нет.

В Запорожье Пасху будут отмечать без ночных служб - освящение корзин продлится в субботу с 14:00 до 18:00, в воскресенье - с 06:00 до 15:00. Пасха будет онлайн, посещать храм разрешено только для причастия, сообщил епископ ПЦУ Фотий.

Отметим, в одном регионе Украины комендантского часа нет. Речь идет о Закарпатской области с областным центром Ужгородом.

В условиях войны власти призывают верующих быть особенно осмотрительными, соблюдать ограничения и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.