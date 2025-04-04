Великдень 2025. Чи отримають українці додатковий вихідний

Великдень є одним із двох найулюбленіших свят українців поряд із Різдвом. Він завжди відзначається в неділю, і це офіційний святковий день.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Кодекс законів про працю (КЗпП ).

У 2025 році Великдень припадає на 20 квітня. Відповідно до закону, якщо святковий або неробочий день збігається з вихідним днем, вихідний день переноситься на наступний після святкового або неробочого.

Тобто в мирний час в Україні був би додатковий вихідний у понеділок 21 квітня.

Однак під час війни ця норма не діє. Верховна Рада скасувала її навесні 2022 року. Таким чином, додаткового вихідного цього року теж не буде.

Ставлення українців до Великодня

За даними опитування КМІС, 2025 року найпопулярнішими святами в Україні залишаються Різдво Христове (70%) і Великдень (69%). Вони стабільно посідають лідируючі позиції протягом останніх років.

Раніше ставлення до Нового року було таким самим як до Різдва (близько 80%), але останніми роками його значення знизилося. Його популярність впала з 55% у 2021 році до 47% у 2024 році, проте у 2025 році він має 50% прихильників.

За даними КМІС, у 2025 році значення державних національних свят (День Незалежності, День захисників і захисниць України, День Конституції) трохи знизилося. Однак ці показники значно перевищують довоєнні.

День Великодня

Християни східного та західного обряду визначають день Великодня по-різному. У 2025 році вони святкують Воскресіння Христове одночасно, що відбувається нечасто.

В Україні вже перенесли день Різдва з 7 січня на 25 грудня і тепер відзначають його разом з усім світом.

Як заявив глава Української греко-католицької церкви (УГКЦ) Святослав в інтерв'ю РБК-Україна, реформи не закінчилися.

"Є питання реформи Пасхалії. Тому що ми хочемо не тільки Різдво святкувати, скажімо так, з усім світом, але теж і Великдень. Великдень - це головне християнське свято. Наша церква сьогодні опинилася в такій ситуації, що Різдво ми святкуємо всі разом, а Великдень - по-різному", - сказав Святослав.

Святослав розповів, що на цю тему він мав дуже цікаву розмову зі Вселенським Патріархом Варфоломієм і з Папою Франциском.

За його словами, 2025 рік буде поштовхом для дискусії на вселенському рівні про необхідність і можливість реформи, спільної реформи Пасхалії.