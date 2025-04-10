Що покласти у великодній кошик: повний перелік продуктів

Цього року Світле Христове Воскресіння українці відзначатимуть 20 квітня. Проте напередодні свята у декого може виникнути питання - що саме покласти у традиційний великодній кошик для освячення?

Докладніше про те, чи існують "правила" щодо великодніх кошиків, які продукти є основними для освячення, а також що можна покласти у кошик на Великдень в цілому, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Чи існують "правила" щодо великодніх кошиків

Ректор Відкритого православного університету Святої Софії-Премудрості, протоієрей ПЦУ Георгій Коваленко у коментарі РБК-Україна розповів, що насправді "жодних правил щодо великодніх кошиків у Церкви не існує".

"Тобто це (ті чи інші продукти, які, як вважається, можна чи варто класти у великодній кошик для освячення, - Ред.) - навколоцерковна традиція", - зауважив він.

Експерт додав, що йдеться про традицію, яка "прикрашає свято у позацерковному полі".

Основні продукти, які варто нести на освячення

З іншого боку, за словами Коваленка, існують так звані "обрядові страви".

"Це - теж не церковна традиція. Це - традиція народна, але пов'язана з Церквою", - визнав він і пояснив, що до таких страв належать:

паски (які випікають на Великдень);

сирні паски (які також можуть готувати на це свято);

писанки (або крашанки).

"Паски ми або випікаємо, або сирні робимо. Є і така, і така традиція. Особливість паски, яку ми печемо, - що це вже тісто з додаванням яєць. І воно, скажімо так, не пісне. Ну а сирна, зрозуміло, що вона вже теж із сиру зроблена", - нагадав протоієрей ПЦУ.

Водночас він зауважив, що це - те, що називають "обрядовою кухнею".

"І, напевно, якраз от пасочка і писанки - і є тим, що варто нести до церкви на освячення. А все інше - нехай буде вдома на столі", - вважає Коваленко.

Він додав, що "якщо вже хтось вирішив щось трішки у кошику нести, то це має бути абсолютно символічно".

"Не потрібно все, що ви заготовлювали до холодильника, перегружати у візочок, чи кошик, і тягти на подвір'я церкви. Це - суто символічна історія, тому це має бути все в межах розумного", - наголосив священник.

Що традиційно може бути в кошику на Великдень

Згідно з народними традиціями, яких часто дотримуються українці, в цілому у великодній кошик кладуть ті продукти, які не можна було споживати у період Великого посту.

Окрім паски (чи інших хлібних продуктів) та яєць це можуть бути:

м'ясні продукти (сало, шинка, ковбаса і т.ін.);

(сало, шинка, ковбаса і т.ін.); молочні продукти (масло, сир тощо).

Дехто вважає, що доцільним буде взяти для освячення у храмі трішки води або навіть вина.

Символічно заведено приносити у кошику також:

сіль (як символ гіркоти під час очищення від гріхів і оберіг від лихого ока);

(як символ гіркоти під час очищення від гріхів і оберіг від лихого ока); гіркий хрін (символ сили та здоров'я).

Насамкінець до великоднього кошика обов'язково додають щонайменше одну освячену свічку, що символізує життєдайне світло воскреслого Ісуса Христа та Божої благодаті.