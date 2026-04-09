Великодня новинка від НБУ: як виглядає срібна монета-писанка та скільки коштує (фото, відео)

Напередодні Великодня Національний банк ввів в обіг нову унікальну пам'ятну монету. Вона має форму писанки й присвячена українському розпису - містить сакральні символи Полісся.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу НБУ у Facebook.
В НБУ нагадали, що започаткували торік великодню традицію - випуск монет у формі писанки.
Повідомляється, що до великодніх свят в обіг вводять нову пам'ятну монету "Великодня радість. Писанка", що продовжує серію "Українська спадщина" .
Уточнюється, що монета присвячена українському розпису.
"Це декоративне мистецтво, в якому втілюється багатовікова культура та художня майстерність українців, у 2024 році було включено до Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства ЮНЕСКО", - розповіли в НБУ.
Зазначається також, що цього року віддають шану традиціям одного з найдавніших етнографічних країв України - Поліссю.
"Саме поліські орнаменти відображає нова пам'ятна монета", - пояснили українцям.
Згідно з інформацією НБУ, пам'ятна монету "Великодня радість. Писанка" виготовлена зі срібла 999 проби.
"Маса дорогоцінного металу в чистоті - 31,1 г", - розповіли громадянам.
Оздоблена вона:
Номінал пам'ятної монети у формі писанки - 10 гривень.
Аверс нової монети розділений на чотири сектори лініями, які утворюють хрест - сакральний знак, що символізує єдність буття (поєднуючи небо та землю).
Кожен сектор репрезентує писанкарство Полісся та містить орнаменти, характерні для цього регіону:
Українцям розповіли, що кожен із цих елементів орнаменту має глибоке символічне значення:
На реверсі пам'ятної монети - відтворено писанку з традиційним орнаментом Чернігівщини (Полісся) - ружа (зоря).
Вона символізує сонце, вогонь і світло, що уособлюють життя, благополуччя, енергію та весняне пробудження природи.
Крім того, символіку мотиву реверсу доповнюють кольори:
"Дизайн - Олександра Кучинська", - уточнили в НБУ.
Тираж нової монети (за інформацією НБУ) - до 15 000 штук.
Придбати її можна в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ (з 7 квітня 2026 року).
"Також монету реалізовуватимуть банки-дистриб'ютори", - уточнили у Нацбанку.
Згідно з даними, оприлюдненими в онлайн-магазині НБУ, срібна монета "Великодня радість. Писанка" 2026 року коштує 8 832 гривні.
"Вартість продукції вказана станом на дату останньої реалізації", - уточнюється на порталі.
Зазначається також, що тираж монети - 7 500, а "ліміт продукції на одного користувача" становить 1 шт.
