Пасхальная новинка от НБУ: как выглядит серебряная монета-писанка и сколько стоит (фото, видео)

Накануне Пасхи Национальный банк ввел в обращение новую уникальную памятную монету. Она имеет форму писанки и посвящена украинской росписи - содержит сакральные символы Полесья.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ в Facebook.
В НБУ напомнили, что начали в прошлом году пасхальную традицию - выпуск монет в форме писанки.
Сообщается, что к пасхальным праздникам в обращение вводят новую памятную монету "Пасхальная радость. Писанка", продолжающую серию "Украинское наследие".
Уточняется, что монета посвящена украинской росписи.
"Это декоративное искусство, в котором воплощается многовековая культура и художественное мастерство украинцев, в 2024 году было включено в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО", - рассказали в НБУ.
Отмечается также, что в этом году отдают дань традициям одного из древнейших этнографических краев Украины - Полесья.
"Именно полесские орнаменты отражает новая памятная монета", - объяснили украинцам.
Согласно информации НБУ, памятная монета "Пасхальная радость. Писанка" изготовлена из серебра 999 пробы.
"Масса драгоценного металла в чистоте - 31,1 г", - рассказали гражданам.
Украшена она:
Номинал памятной монеты в форме писанки - 10 гривен.
Аверс новой монеты разделен на четыре сектора линиями, которые образуют крест - сакральный знак, символизирующий единство бытия (соединяя небо и землю).
Каждый сектор представляет писанкарство Полесья и содержит орнаменты, характерные для этого региона:
Украинцам рассказали, что каждый из этих элементов орнамента имеет глубокое символическое значение:
На реверсе памятной монеты - воспроизведена писанка с традиционным орнаментом Черниговщины (Полесья) - ружа (заря).
Она символизирует солнце, огонь и свет, олицетворяющие жизнь, благополучие, энергию и весеннее пробуждение природы.
Кроме того, символику мотива реверса дополняют цвета:
"Дизайн - Александра Кучинская", - уточнили в НБУ.
Тираж новой монеты (по информации НБУ) - до 15 000 штук.
Приобрести ее можно в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ (с 7 апреля 2026 года).
"Также монету будут реализовывать банки-дистрибьюторы", - уточнили в Нацбанке.
Согласно данным, обнародованным в онлайн-магазине НБУ, серебряная монета "Пасхальная радость. Писанка" 2026 года стоит 8 832 гривны.
"Стоимость продукции указана по состоянию на дату последней реализации", - уточняется на портале.
Отмечается также, что тираж монеты - 7 500, а "лимит продукции на одного пользователя" составляет 1 шт.
