Пасхальная новинка от НБУ: как выглядит серебряная монета-писанка и сколько стоит (фото, видео)

Главное: Уникальная форма : серебряная монета (999 проба) выполнена в виде писанки с отделкой эмалью.

: серебряная монета (999 проба) выполнена в виде писанки с отделкой эмалью. Символизм : дизайн воспроизводит древние орнаменты Полесья (Киевщины, Житомирщины, Ровенщины и Волыни).

: дизайн воспроизводит древние орнаменты Полесья (Киевщины, Житомирщины, Ровенщины и Волыни). Эксклюзивность : тираж ограничен, поэтому "в одни руки" продают только по одной монете.

: тираж ограничен, поэтому "в одни руки" продают только по одной монете. Цена: официальная стоимость новинки от НБУ составляет 8 832 гривны.

Чем особенна новая памятная монета

В НБУ напомнили, что начали в прошлом году пасхальную традицию - выпуск монет в форме писанки.

Сообщается, что к пасхальным праздникам в обращение вводят новую памятную монету "Пасхальная радость. Писанка", продолжающую серию "Украинское наследие".

Уточняется, что монета посвящена украинской росписи.

"Это декоративное искусство, в котором воплощается многовековая культура и художественное мастерство украинцев, в 2024 году было включено в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО", - рассказали в НБУ.

Отмечается также, что в этом году отдают дань традициям одного из древнейших этнографических краев Украины - Полесья.

"Именно полесские орнаменты отражает новая памятная монета", - объяснили украинцам.

Из чего изготовлена монета-писанка

Согласно информации НБУ, памятная монета "Пасхальная радость. Писанка" изготовлена из серебра 999 пробы.

"Масса драгоценного металла в чистоте - 31,1 г", - рассказали гражданам.

Украшена она:

эмалью;

патинированием.

Номинал памятной монеты в форме писанки - 10 гривен.

Публикация НБУ (скриншот: facebook.com/NationalBankOfUkraine)

Что символизируют орнамент и цвета

Аверс новой монеты разделен на четыре сектора линиями, которые образуют крест - сакральный знак, символизирующий единство бытия (соединяя небо и землю).

Каждый сектор представляет писанкарство Полесья и содержит орнаменты, характерные для этого региона:

Ровенская область - волны, сетка и грабельки;

Волынь - фрагмент звезды, точки, грабельки, солнце и волны;

Житомирская область - грабельки и солнце;

Киевская область - спирали и сетка.

Украинцам рассказали, что каждый из этих элементов орнамента имеет глубокое символическое значение:

солнце и звезда - воплощение света, животворной энергии, развития и благополучия;

волны символизируют воду, долголетие и плодовитость;

спирали - знак бесконечности, защиты от злых духов и вечного течения жизни;

сетка - связь между мирами;

грабельки - архаичный символ дождя;

точки - зерно, что означает зарождение новой жизни и продолжение рода.

Аверс и реверс новой монеты в форме писанки (коллаж: РБК-Украина, источник: coins.bank.gov.ua)

На реверсе памятной монеты - воспроизведена писанка с традиционным орнаментом Черниговщины (Полесья) - ружа (заря).

Она символизирует солнце, огонь и свет, олицетворяющие жизнь, благополучие, энергию и весеннее пробуждение природы.

Кроме того, символику мотива реверса дополняют цвета:

красный - символ силы, здоровья и энергии (традиционно считался мощным оберегом);

черный - символ земли, плодородия, памяти рода и защиты.

"Дизайн - Александра Кучинская", - уточнили в НБУ.

Где можно купить монету-писанку и какова цена

Тираж новой монеты (по информации НБУ) - до 15 000 штук.

Приобрести ее можно в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ (с 7 апреля 2026 года).

"Также монету будут реализовывать банки-дистрибьюторы", - уточнили в Нацбанке.

Согласно данным, обнародованным в онлайн-магазине НБУ, серебряная монета "Пасхальная радость. Писанка" 2026 года стоит 8 832 гривны.

Стоимость монеты-писанки в интернет-магазине НБУ (скриншот: coins.bank.gov.ua)

"Стоимость продукции указана по состоянию на дату последней реализации", - уточняется на портале.

Отмечается также, что тираж монеты - 7 500, а "лимит продукции на одного пользователя" составляет 1 шт.