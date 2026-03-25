Великодній кошик подорожчав майже на 250 гривень: у яку суму обійдеться свято у 2026-му
Вартість великоднього кошика у 2026 році складе в середньому 1903 гривні, що на 14,4% дорожче, ніж торік. Зростання цін зумовлене наслідками війни, подорожчанням енергоносіїв та скороченням виробництва.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на реліз Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки".
Головне:
- Загальна вартість: Традиційний набір продуктів на родину з 4-х осіб обійдеться у 1903,19 грн (у 2025 році - 1663,26 грн).
- Дорога паска: Випікання домашньої паски подорожчало на 14,6% через стрибок цін на молоко (+49,6%) та борошно (+38,6%).
- М’ясна продукція: Найдорожчі позиції кошика - буженина та домашня ковбаса - додали в ціні 16,5% та 35,3% відповідно.
- Повний набір: Якщо додати до кошика овочі та вино, його ціна зросте до 2347,94 грн.
Скільки коштуватимуть основні продукти
За розрахунками науковців, основна складова свята - паска - коштуватиме близько 266,89 грн за 1 кг. Це пов’язано зі зростанням цін майже на всі інгредієнти, крім цукру, який здешевшав на 18%.
Зокрема, яйця здорожчали на +19,3%, масло на 6,8 %, молоко - 49,6%, борошно - 38,6%, дріжджі - 12,8%.
Ціни на м’ясні та молочні вироби:
- Буженина (0,5 кг) - 353 грн;
- Домашня ковбаса (0,5 кг) - 287,5 грн;
- Сало (0,5 кг) - 123 грн (ціна залишилася на рівні минулого року);
- Твердий сир (0,5 кг) - 298 грн;
- М’який сир (0,5 кг) - 157,5 грн;
- Масло (0,5 кг) - 292 грн.
Додамо, що середня ціна за десяток яєць в Україні - 87 грн.
Додаткові витрати: овочі та алкоголь
Ціни на овочі цього сезону помітно зросли. Тепличні томати коштують від 187 до 278 грн/кг, а огірки - 175-275 грн/кг (на 38,5% дорожче за минулорічні показники). Пляшка "Кагору" в середньому обійдеться у 189 грн.
Як пояснив директор центру Юрій Лупенко, через зменшення купівельної спроможності більшість українців будуть змушені економити: або зменшувати кількість продуктів у кошику, або відмовлятися від дорожчих м’ясних виробів та делікатесів.
Нагадаємо, розрахунок зроблено на основі даних щоденного моніторингу цін у найбільших мережах супермаркетів України станом на кінець березня 2026 року.
