Пасхальная корзина подорожала почти на 250 гривен: в какую сумму обойдется праздник в 2026-м

Стоимость пасхальной корзины в 2026 году составит в среднем 1903 гривны, что на 14,4% дороже, чем в прошлом году. Рост цен обусловлен последствиями войны, подорожанием энергоносителей и сокращением производства.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на релиз Национального научного центра "Институт аграрной экономики".

Дорогая паска: Выпечка домашней паски подорожала на 14,6% из-за скачка цен на молоко (+49,6%) и муку (+38,6%).

Мясная продукция: Самые дорогие позиции корзины - буженина и домашняя колбаса - прибавили в цене 16,5% и 35,3% соответственно.

Полный набор: Если добавить в корзину овощи и вино, его цена вырастет до 2347,94 грн.

Сколько будут стоить основные продукты

По расчетам ученых, основная составляющая праздника - паска - будет стоить около 266,89 грн за 1 кг. Это связано с ростом цен почти на все ингредиенты, кроме сахара, который подешевел на 18%.

Цены на мясные и молочные изделия:

Буженина (0,5 кг) - 353 грн;

- 353 грн; Домашняя колбаса (0,5 кг) - 287,5 грн;

- 287,5 грн; Сало (0,5 кг) - 123 грн (цена осталась на уровне прошлого года);

- 123 грн (цена осталась на уровне прошлого года); Твердый сыр (0,5 кг) - 298 грн;

- 298 грн; Мягкий сыр (0,5 кг) - 157,5 грн;

- 157,5 грн; Сливочное масло (0,5 кг) - 292 грн.

Дополнительные расходы: овощи и алкоголь

Цены на овощи в этом сезоне заметно выросли. Тепличные томаты стоят от 187 до 278 грн/кг, а огурцы - 175-275 грн/кг (на 38,5% дороже прошлогодних показателей). Бутылка "Кагора" в среднем обойдется в 189 грн.

Как пояснил директор центра Юрий Лупенко, из-за уменьшения покупательной способности большинство украинцев будут вынуждены экономить: либо уменьшать количество продуктов в корзине, либо отказываться от более дорогих мясных изделий и деликатесов.

Напомним, расчет сделан на основе данных ежедневного мониторинга цен в крупнейших сетях супермаркетов Украины по состоянию на конец марта 2026 года.