Скільки коштує великодній кошик-2026: ціни на паски, м’ясо і делікатеси в супермаркетах
Ціни на великодні набори у супермаркетах цьогоріч стартують від 1200 гривень, проте за "елітний" крафт доведеться віддати майже вчетверо більше.
РБК-Україна розповідає, скільки коштують великодні продукти.
Головне:
- Базовий кошик у супермаркетах стартує від 1200 грн, тоді як елітний набір із делікатесами обійдеться у 4660 грн і дорожче.
- Найдешевша паска (100 г) у торгових мережах коштує близько 40 грн, середня (300 г) - до 90 грн.
- Ціни на крафтову випічку б’ють рекорди: у популярних кондитерських Києва вартість паски коливається від 500 до 2000 грн.
- М’ясо - найдорожча позиція: кілограм буженини коштує близько 710 грн, а "Дрогобицька" ковбаса - майже 900 грн.
- Традиційний набір: десяток яєць у середньому обійдеться у 87 грн, пачка масла - 107 грн, а кагор - від 140 грн.
Три рівні кошика: від "бюджету" до "крафту"
Мережа "Сільпо" вже підрахувала вартість готових великодніх комплектів. Ціна питання залежить від ваших апетитів та любові до ексклюзиву:
- Бюджетний (від 1200 грн): класична паска, м’ясо, сир та бакалія (переважно власних торгових марок супермаркетів).
- Розширений (від 2300 грн): до класики додають італійський панетоне, вишукану м’ясну тарілку та напої.
- Елітний (від 4660 грн): набір для гурманів із делікатесними сирами, преміальним м’ясом та ексклюзивною випічкою від крафтових виробників.
Ціни на великодні бокси у мережі Сільпо (скриншот)
Скільки коштують паски
Вартість головного символу свята коливається від кількох десятків до кількох тисяч гривень.
Ціни в супермаркетах (Сільпо, Novus, Ашан):
- Маленька паска (100-150 г) - від 40 до 70 грн.
- Середня (250-450 г) - від 60 до 100 грн.
- Великий панетоне (500-600 г) - від 400 до 850 грн.
- Сирна паска із сухофруктами - 599 грн.
Крафтовий ексклюзив (під замовлення): у The Cake паска стартує від 500 грн, у Honey - від 1000 грн, а в Namelaka чи Cheesecake Family за святкову випічку доведеться викласти від 1500 до 2000 грн.
Ціни на паску у Новусі (скриншот)
М’ясо та делікатеси: що покласти в кошик
М’ясна складова залишається найдорожчою частиною набору.
Ціни на м'ясну продукцію:
- буженина Ятрань - 710 грн за кг;
- салямі - від 169 грн за 450 г;
- салямі італійська - 531 грн. за кг;
- сервелат - 596 грн за 1 кг;
- ковбаса "Дрогобицька" - 890 грн за кг;
- ковбаса "Краківська" - 687 грн за кг;
- ковбаса варено-копчена - від 450 грн за кг
- ковбаса Torre de Nunez Фует - 299 грн за 250г;
Ціни на інші продукти:
- десяток яєць - 87 грн;
- масло (200 г) - 107 грн;
- кисломолочний сир - 237 грн;
- корінь хрону - 200-270 грн/кг;
- кагор - 140-190 грн.
Ціни на ковбасу у мережі Сільпо (скриншот)
