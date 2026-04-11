Великоднє перемир'я: Генштаб озвучив ворогу єдині правила на землі, у морі і на небі

Враховуючи попередні порушення росіянами домовленостей щодо припинення вогню, українські війська готові дзеркально реагувати на будь-які удари та провокації ворога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу ЗСУ.
"За дорученням президента України головнокомандувач ЗСУ визначив завдання Силам оборони України забезпечити дотримання режиму припинення вогню на суходолі, на морі та у повітрі на час святкування Великодня", - йдеться в повідомленні.
У Генштабі зазначили, що Україна забезпечить режим тиші та діятиме за чітким принципом - дзеркальне реагування.
"Враховуючи попередні порушення росіянами таких домовленостей, Сили оборони України мають бути в готовності до негайного реагування на будь-які провокації та наступальні дії з боку агресора", - додали в командуванні.
Генштаб наголошує, що у разі виявлення висування підрозділів противника до переднього краю, проведення інженерних робіт або перегрупування сил та засобів, ознак реальної підготовки до штурмових дій та інших дій, що можуть свідчити про використання противником режиму припинення вогню у агресивних цілях - українські воїни мають повне право відкривати вогонь на ураження.
Ті самі правила діятимуть і на морі та у небі.
Запуски російською армією ракет чи ударних дронів по території України також отримають дзеркальну відповідь.
Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін зважився на перемир'я з Україною на Великдень. Воно діятиме з 16:00 11 квітня до кінця дня 12 квітня.
Своєму міністру оборони Андрію Бєлоусову, начальнику генштабу Валерію Герасимову глава Кремля вже наказав "зупинити бойові дії на всіх напрямках" на цей період.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до дзеркальних кроків у відповідь на оголошене Росією великоднє перемир’я.
Зеленський наголосив, що Україна неодноразово пропонувала припинення вогню на час Великодніх свят і тепер діятиме відповідно.
Окрім того, Україна запропонувала Росії продовжити режим припинення вогню й після Великодня.
Раніше Росія заявила, що не буде продовжувати великоднє перемир'я. Водночас у Кремлі назвали цинічну умову, за якої "мир може наступити сьогодні".