Великоднє перемир'я: Генштаб озвучив ворогу єдині правила на землі, у морі і на небі

"За дорученням президента України головнокомандувач ЗСУ визначив завдання Силам оборони України забезпечити дотримання режиму припинення вогню на суходолі, на морі та у повітрі на час святкування Великодня", - йдеться в повідомленні.

У Генштабі зазначили, що Україна забезпечить режим тиші та діятиме за чітким принципом - дзеркальне реагування.

"Враховуючи попередні порушення росіянами таких домовленостей, Сили оборони України мають бути в готовності до негайного реагування на будь-які провокації та наступальні дії з боку агресора", - додали в командуванні.

Генштаб наголошує, що у разі виявлення висування підрозділів противника до переднього краю, проведення інженерних робіт або перегрупування сил та засобів, ознак реальної підготовки до штурмових дій та інших дій, що можуть свідчити про використання противником режиму припинення вогню у агресивних цілях - українські воїни мають повне право відкривати вогонь на ураження.

Ті самі правила діятимуть і на морі та у небі.

Запуски російською армією ракет чи ударних дронів по території України також отримають дзеркальну відповідь.