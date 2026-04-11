Пасхальное перемирие: Генштаб озвучил врагу единые правила на земле, в море и на небе

"По поручению президента Украины главнокомандующий ВСУ определил задачу Силам обороны Украины обеспечить соблюдение режима прекращения огня на суше, на море и в воздухе на время празднования Пасхи", - говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что Украина обеспечит режим тишины и будет действовать по четкому принципу - зеркальное реагирование.

"Учитывая предыдущие нарушения россиянами таких договоренностей, Силы обороны Украины должны быть в готовности к немедленному реагированию на любые провокации и наступательные действия со стороны агрессора", - добавили в командовании.

Генштаб отмечает, что в случае выявления выдвижения подразделений противника к переднему краю, проведения инженерных работ или перегруппировки сил и средств, признаков реальной подготовки к штурмовым действиям и других действий, которые могут свидетельствовать об использовании противником режима прекращения огня в агрессивных целях - украинские воины имеют полное право открывать огонь на поражение.

Те же правила будут действовать и на море и в небе.

Запуски российской армией ракет или ударных дронов по территории Украины также получат зеркальный ответ.