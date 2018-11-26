Великобритания решительно осуждает действия России в Азовском море, - Хант

Фото: Джереми Хант (Wikipedia.com)

В МИД Великобритании заявляют, что РФ снова пренебрегает международными нормами

Великобритания решительно осуждает применение силы Россией против украинских судов в Азовском море. Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.

Также министр призвал Россию освободить украинских моряков.

"Великобритания полностью осуждает применение силы Россией против украинских судов в Азовском море. Снова мы видим пренебрежение РФ международными нормами и украинским суверенитетом. Россия должна освободить задержанных украинских моряков и гарантировать свободный проход через Керченский пролив", - отметил он.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко и канцлер Германии Ангела Меркель во время телефонных переговоров обсудили агрессию России и введение военного положения в Украине.

Меркель выразила обеспокоенность эскалацией агрессии РФ с применением оружия и сообщила, что будет делать все для деэскалации. Порошенко призвал усилить давление на Россию ради немедленного освобождения украинских моряков и кораблей.

Как сообщало РБК-Украина, Франция обеспокоена агрессией России в Азовском море и требует немедленного освобождения украинских моряков и захваченных катеров ВМС Вооруженных сил Украины.

"Мы требуем от России как можно скорее освободить украинских моряков и вернуть захваченные корабли", - отмечается в заявлении.