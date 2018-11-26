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Порошенко и Меркель обсудили агрессию РФ и введение военного положения в Украине

Новости » Политика    26.11.2018 - 16:21
Порошенко и Меркель обсудили агрессию РФ и введение военного положения в Украине
Фото: Петр Порошенко и Ангела Меркель (president.gov.ua)

Порошенко проинформировал Меркель об акте агрессии РФ против Украины в акватории Керченского пролива

Президент Украины Петр Порошенко и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонных переговоров обсудили агрессию России и введение военного положения в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Как отмечается, Порошенко проинформировал Меркель об акте агрессии РФ против Украины в акватории Керченского пролива и действия Украины в ответ, в частности, введение режима военного положения.

В свою очередь, Меркель выразила озабоченность эскалацией агрессии РФ с применением оружия и сообщила, что будет делать все для деэскалации. Порошенко призвал усилить давление на Россию ради немедленного освобождения украинских моряков и кораблей.

"Собеседники скоординировали действия по подготовке к Европейскому Совету, который состоится в Брюсселе в декабре. Также было договорено продолжить украинско-немецкие консультации для решения ситуации", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что вчера, 25 ноября, Совет национальной безопасности и обороны Украины рекомендовал ввести военное положение в Украине из-за действий РФ в Азовском море.

Как известно, парламентский комитет рекомендовал Раде поддержать введение военного положение. На данный момент ожидается заседание Рады по этому вопросу.

Порошенко проводит телефонные переговоры с Меркель Порошенко и Меркель сегодня обсудят ситуацию в Азовском море
Новости Украины Порошенко ПетрАнгела Меркель
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