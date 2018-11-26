Велика Британія рішуче засуджує дії Росії в Азовському морі, - Хант

Фото: Джеремі Хант (Wikipedia.com)

У МЗС Великої Британії заявляють, що РФ знову зневажає міжнародні норми

Велика Британія рішуче засуджує застосування сили Росією проти українських суден в Азовському морі. Про це заявив міністр закордонних справ Великої Британії Джеремі Хант, повідомляє РБК-Україна із посиланням на його Twitter.

Також міністр закликав Росію звільнити українських моряків.

"Велика Британія повністю засуджує застосування сили Росією проти українських суден в Азовському морі. Знову ми бачимо зневагу РФ міжнародних норм та українського суверенітету. Росія повинна звільнити затриманих українських моряків та гарантувати вільний прохід через Керченську протоку", - зазначив він.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко та канцлер Німеччини Ангела Меркель під час телефонних переговорів обговорили агресію Росії та введення воєнного стану в Україні.

Меркель висловила занепокоєння ескалацією агресії РФ із застосуванням зброї і повідомила, що робитиме все для деескалації. Порошенко закликав посилити тиск на Росію задля негайного звільнення українських моряків та кораблів.

Як повідомляло РБК-Україна, Франція стурбована агресією Росії в Азовському морі та вимагає негайного звільнення українських моряків та захоплених катерів ВМС Збройних сил України.

"Ми вимагаємо від Росії якнайшвидше звільнити українських моряків і повернути захоплені кораблі", - наголошується у заяві.