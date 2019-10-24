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Великобритания покинет ЕС со сделкой Джонсона, - Reuters

Новости » В мире    24.10.2019 - 12:00
Великобритания покинет ЕС со сделкой Джонсона, - Reuters
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Brexit должен состояться до 31 октября

Великобритания покинет Европейский Союз (Brexit) на условиях ранее достигнутой сделки между премьер-министром Борисом Джонсоном и представителями ЕС. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление высокопоставленного источника в британском правительстве.

По словам источника, Brexit, который запланирован на 31 октября, закончится выходом со сделкой.

"Это заканчивается тем, что мы уйдем с соглашением, с соглашением премьер-министра", - сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что ЕС не смогли принять решение об отсрочке по Brexit из-за позиции Франции, которая не готова предоставлять отсрочку для Великобритании на три месяца.

Вчера Джонсон сообщил президенту Евросовета Дональду Туску, что Великобритания способна заключить сделку до 31 октября, и что он не хочет новой отсрочки. Ранее до этого он неоднократно заявлял, что Британия выйдет из ЕС 31 октября при любых обстоятельствах.

Также отметим, 22 октября палата общин Великобритании отклонила предложенный Джонсоном трехдневный график для принятия законопроекта по реализации соглашения о Brexit. В ходе голосования против внесенного Кабинетом министров проекта проголосовали 322 депутата, поддержали - 308.

Кроме этого, Джонсон сообщал, что планирует провести досрочные выборы при новой отсрочке по Brexit.

В Европейском парламенте заявили, что скажут свое последнее слово по Brexit после того, как парламент Великобритании выполнит свою часть работы и согласует соглашение о выходе из Евросоюза.

ЕС согласится на отсрочку Brexit, - Reuters ЕС не смогли принять решение об отсрочке по Brexit
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