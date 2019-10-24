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ЕС согласится на отсрочку Brexit, - Reuters

Новости » Политика    24.10.2019 - 09:18
ЕС согласится на отсрочку Brexit, - Reuters
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Послы 27 стран на встрече в Брюсселе в среду не приняли решение о продлении

Европейский Союз пока не принял решение о предоставлении Великобритании трехмесячной отсрочки Brexit. Об этом сообщает Reuters.

Послы для принятия решения снова встретятся в пятницу и надеются принять решение, чтобы избежать чрезвычайного саммита лидеров по этому вопросу.

Президент Европейского совета Дональд Туск заявил в среду, что он рекомендует лидерам 27 стран-членов ЕС поддержать продление Brexit. Дипломаты ЕС заявили, что наиболее вероятным сценарием является то, что Британии предоставят трехмесячную задержку и позволят выйти раньше, если она примет соответствующее законодательство.

Пресс-секретарь британского премьер заявил, что если ЕС предложит отложить Brexit до конца января, в Британии должны быть досрочные выборы, и это может произойти до Рождества.

Напомним, премьер-министр Ирландии Лео Варадкар поддержал новую отсрочку соглашения о выходе Великобритании из ЕС до 31 января 2020 года. По его словам, Великобритания по-прежнему сохранит возможность покинуть ЕС до 31 января 2020 года, если соглашение о выходе будет ратифицировано до этой даты.

Также сообщалось, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил президенту Европейского совета Дональду Туску, что не хочет очередной отсрочки по Brexit. Джонсон считает, что Великобритания способна заключить соглашение до 31 октября.

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