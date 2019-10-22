Джонсон планирует провести досрочные выборы при новой отсрочке по Brexit

Фото: Борис Джонсон (Getty Images)

Досрочные выборы в Великобритании могут состояться до конца года

Правительство Великобритании планирует провести досрочные выборы в случае отсрочки по выходу страны из состава Европейского союза (Brexit). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в британском правительстве.

Сообщается, что премьер-министр Борис Джонсон стремится получить одобрение своей сделки по Brexit, пытаясь протолкнуть ее через парламент в ускоренные сроки, чтобы Великобритания могла покинуть ЕС 31 октября. Если соглашение не будет одобрено, Джонсон планирует провести досрочные выборы до конца года.

"Если парламент вновь выскажется за отсрочку, отвергнув программное предложение, а ЕС предоставит отсрочку до 31 января, тогда мы отзовем законопроект, дальнейшего обсуждения в парламенте не будет, и мы будем двигаться в направлении выборов до Рождества", - сообщил источник.

Напомним, ранее сообщалось, что правительство Великобритании представило парламенту новый законопроект о Brexit. Кабмин отвел на рассмотрение законопроекта Палатой общин всего три дня - чтобы успеть осуществить Brexit до 31 октября.

Также РБК-Украина писало, что президент Европейского совета Дональд Туск заявил, что ЕС должен серьезно относиться к просьбе об отсрочке по Brexit.